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США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP - РИА Новости, 25.01.2025
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19:12 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/ssha-1995485674.html
США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP
США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP - РИА Новости, 25.01.2025
США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отправки тысяч военнослужащих и бронетехники, включая бронированные машины Stryker, на... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T19:12:00+03:00
2025-01-25T19:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отправки тысяч военнослужащих и бронетехники, включая бронированные машины Stryker, на границу с Мексикой для усиления мер безопасности, пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне. По данным издания, рассматривается возможность развертывания до 2500 морских пехотинцев и бригады механизированной пехоты из 4-й пехотной дивизии в Колорадо, а также подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины. Последние известны как силы немедленного реагирования, которые могут быть развернуты в течение суток в случае объявления режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, обсуждается идея проведения "демонстративного марша" боевых машин Stryker к границе, что, по мнению одного из источников, станет ярким символом решимости администрации Трампа. Однако официального решения о развертывании этих подразделений пока не принято. "Дьявол кроется в деталях", - заявил газете эксперт по взаимодействию армии и гражданского общества из Университета Дьюка Питер Фивер. По его словам, хотя такие действия легальны, они могут вызвать политические споры и неоднозначную реакцию общественности. В статье также упоминается, что в администрации обсуждают вопросы, связанные с использованием военными силы, их вооружением и взаимодействием с правоохранительными органами в рамках операций по задержанию мигрантов. "Изначальная поддержка со стороны населения не гарантирует, что эти действия будут популярны через несколько месяцев, особенно если солдаты начнут жаловаться, а миссия будет восприниматься как трата денег", - подчеркнул Фивер. Эта инициатива отражает приверженность президента Трампа символическим военным жестам, напоминает WP. В своей первой администрации Трамп уже использовал танки Abrams и бронемашины Bradley в Вашингтоне для празднования Дня независимости. Накануне Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, что стало еще одним шагом на пути реализации военной стратегии новой администрации.
https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html
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в мире, сша, мексика, колорадо, дональд трамп, министерство обороны сша, университет дьюка
В мире, США, Мексика, Колорадо, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Университет Дьюка
США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP

WP: США могут отправить тысячи военных и бронетехнику на границу с Мексикой

© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отправки тысяч военнослужащих и бронетехники, включая бронированные машины Stryker, на границу с Мексикой для усиления мер безопасности, пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным издания, рассматривается возможность развертывания до 2500 морских пехотинцев и бригады механизированной пехоты из 4-й пехотной дивизии в Колорадо, а также подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины. Последние известны как силы немедленного реагирования, которые могут быть развернуты в течение суток в случае объявления режима чрезвычайной ситуации.
Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, передает NBC
Вчера, 02:23
Кроме того, обсуждается идея проведения "демонстративного марша" боевых машин Stryker к границе, что, по мнению одного из источников, станет ярким символом решимости администрации Трампа. Однако официального решения о развертывании этих подразделений пока не принято.
"Дьявол кроется в деталях", - заявил газете эксперт по взаимодействию армии и гражданского общества из Университета Дьюка Питер Фивер. По его словам, хотя такие действия легальны, они могут вызвать политические споры и неоднозначную реакцию общественности.
В статье также упоминается, что в администрации обсуждают вопросы, связанные с использованием военными силы, их вооружением и взаимодействием с правоохранительными органами в рамках операций по задержанию мигрантов.
"Изначальная поддержка со стороны населения не гарантирует, что эти действия будут популярны через несколько месяцев, особенно если солдаты начнут жаловаться, а миссия будет восприниматься как трата денег", - подчеркнул Фивер.
Эта инициатива отражает приверженность президента Трампа символическим военным жестам, напоминает WP. В своей первой администрации Трамп уже использовал танки Abrams и бронемашины Bradley в Вашингтоне для празднования Дня независимости.
Накануне Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, что стало еще одним шагом на пути реализации военной стратегии новой администрации.
Закрытие туннеля, соединяющего Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят
20 января, 13:15
 
В миреСШАМексикаКолорадоДональд ТрампМинистерство обороны СШАУниверситет Дьюка
 
 
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