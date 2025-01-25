https://ria.ru/20250125/ssha-1995485674.html

США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP

США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP - РИА Новости, 25.01.2025

США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отправки тысяч военнослужащих и бронетехники, включая бронированные машины Stryker, на... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T19:12:00+03:00

2025-01-25T19:12:00+03:00

2025-01-25T19:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отправки тысяч военнослужащих и бронетехники, включая бронированные машины Stryker, на границу с Мексикой для усиления мер безопасности, пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне. По данным издания, рассматривается возможность развертывания до 2500 морских пехотинцев и бригады механизированной пехоты из 4-й пехотной дивизии в Колорадо, а также подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины. Последние известны как силы немедленного реагирования, которые могут быть развернуты в течение суток в случае объявления режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, обсуждается идея проведения "демонстративного марша" боевых машин Stryker к границе, что, по мнению одного из источников, станет ярким символом решимости администрации Трампа. Однако официального решения о развертывании этих подразделений пока не принято. "Дьявол кроется в деталях", - заявил газете эксперт по взаимодействию армии и гражданского общества из Университета Дьюка Питер Фивер. По его словам, хотя такие действия легальны, они могут вызвать политические споры и неоднозначную реакцию общественности. В статье также упоминается, что в администрации обсуждают вопросы, связанные с использованием военными силы, их вооружением и взаимодействием с правоохранительными органами в рамках операций по задержанию мигрантов. "Изначальная поддержка со стороны населения не гарантирует, что эти действия будут популярны через несколько месяцев, особенно если солдаты начнут жаловаться, а миссия будет восприниматься как трата денег", - подчеркнул Фивер. Эта инициатива отражает приверженность президента Трампа символическим военным жестам, напоминает WP. В своей первой администрации Трамп уже использовал танки Abrams и бронемашины Bradley в Вашингтоне для празднования Дня независимости. Накануне Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, что стало еще одним шагом на пути реализации военной стратегии новой администрации.

https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html

https://ria.ru/20250120/meksika-1994599877.html

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в мире, сша, мексика, колорадо, дональд трамп, министерство обороны сша, университет дьюка