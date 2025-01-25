США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP
WP: США могут отправить тысячи военных и бронетехнику на границу с Мексикой
© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отправки тысяч военнослужащих и бронетехники, включая бронированные машины Stryker, на границу с Мексикой для усиления мер безопасности, пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным издания, рассматривается возможность развертывания до 2500 морских пехотинцев и бригады механизированной пехоты из 4-й пехотной дивизии в Колорадо, а также подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины. Последние известны как силы немедленного реагирования, которые могут быть развернуты в течение суток в случае объявления режима чрезвычайной ситуации.
Кроме того, обсуждается идея проведения "демонстративного марша" боевых машин Stryker к границе, что, по мнению одного из источников, станет ярким символом решимости администрации Трампа. Однако официального решения о развертывании этих подразделений пока не принято.
"Дьявол кроется в деталях", - заявил газете эксперт по взаимодействию армии и гражданского общества из Университета Дьюка Питер Фивер. По его словам, хотя такие действия легальны, они могут вызвать политические споры и неоднозначную реакцию общественности.
В статье также упоминается, что в администрации обсуждают вопросы, связанные с использованием военными силы, их вооружением и взаимодействием с правоохранительными органами в рамках операций по задержанию мигрантов.
"Изначальная поддержка со стороны населения не гарантирует, что эти действия будут популярны через несколько месяцев, особенно если солдаты начнут жаловаться, а миссия будет восприниматься как трата денег", - подчеркнул Фивер.
Эта инициатива отражает приверженность президента Трампа символическим военным жестам, напоминает WP. В своей первой администрации Трамп уже использовал танки Abrams и бронемашины Bradley в Вашингтоне для празднования Дня независимости.
Накануне Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, что стало еще одним шагом на пути реализации военной стратегии новой администрации.
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