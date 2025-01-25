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"Опасная ситуация". В США сделали неожиданное заявление о Путине
"Опасная ситуация". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 25.01.2025
"Опасная ситуация". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что президент России Владимир Путин знает, как повлиять на американского лидера... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:28:00+03:00
2025-01-25T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что президент России Владимир Путин знает, как повлиять на американского лидера Дональда Трампа, пишет Newsweek."Я считаю, что Путин попытается повлиять на Трампа. Думаю, что он знает, как это сделать. Он знает, как себя вести с Трампом. И мне кажется, что это очень опасная ситуация для Украины", — приводят журналисты слова Болтона из интервью.Путин выразил готовность спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995453065.html
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в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, джон болтон
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джон Болтон
"Опасная ситуация". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Экс-советник главы США Болтон: Путин знает, как влиять на Трампа