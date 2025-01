https://ria.ru/20250125/ssha-1995432010.html

В США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев, сообщает NYT

Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев, в рамках ряда программ, разрешавших им... РИА Новости, 25.01.2025

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев, в рамках ряда программ, разрешавших им временно проживать в Штатах, сообщает газета New York Times со ссылкой на директиву высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции."Чиновники министерства внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, позволяющих иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда украинцам", — говорится в публикации издания. В директиве, направленной высокопоставленным американским чиновником, содержится требование "немедленно прекратить" вынесение окончательных решений по заявкам, связанным с программами. Это произошло на фоне пересмотра программ новой администрацией США, которая может объявить об их закрытии.Как отмечает издание, речь идет о большом количестве программ, по которым в США могут приехать, помимо украинцев, иммигранты из Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран.Как пишет издание со ссылкой на чиновников в администрации Трампа, президент считает, что многие программы изначально были незаконными.С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. New York Times со ссылкой на правительственные данные пишет, что в рамках программы в Штаты въехали более 150 тысяч украинцев.В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.

