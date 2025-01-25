В США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев, сообщает NYT
NYT: в США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев
© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев, в рамках ряда программ, разрешавших им временно проживать в Штатах, сообщает газета New York Times со ссылкой на директиву высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции.
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"Чиновники министерства внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, позволяющих иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда украинцам", — говорится в публикации издания.
В директиве, направленной высокопоставленным американским чиновником, содержится требование "немедленно прекратить" вынесение окончательных решений по заявкам, связанным с программами. Это произошло на фоне пересмотра программ новой администрацией США, которая может объявить об их закрытии.
Как пишет издание со ссылкой на чиновников в администрации Трампа, президент считает, что многие программы изначально были незаконными.
С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. New York Times со ссылкой на правительственные данные пишет, что в рамках программы в Штаты въехали более 150 тысяч украинцев.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.