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В США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев, сообщает NYT - РИА Новости, 25.01.2025
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06:54 25.01.2025 (обновлено: 07:48 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/ssha-1995432010.html
В США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев, сообщает NYT
В США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев, сообщает NYT - РИА Новости, 25.01.2025
В США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев, сообщает NYT
Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев, в рамках ряда программ, разрешавших им... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T06:54:00+03:00
2025-01-25T07:48:00+03:00
в мире
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куба
гаити
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев, в рамках ряда программ, разрешавших им временно проживать в Штатах, сообщает газета New York Times со ссылкой на директиву высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции."Чиновники министерства внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, позволяющих иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда украинцам", — говорится в публикации издания. В директиве, направленной высокопоставленным американским чиновником, содержится требование "немедленно прекратить" вынесение окончательных решений по заявкам, связанным с программами. Это произошло на фоне пересмотра программ новой администрацией США, которая может объявить об их закрытии.Как отмечает издание, речь идет о большом количестве программ, по которым в США могут приехать, помимо украинцев, иммигранты из Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран.Как пишет издание со ссылкой на чиновников в администрации Трампа, президент считает, что многие программы изначально были незаконными.С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. New York Times со ссылкой на правительственные данные пишет, что в рамках программы в Штаты въехали более 150 тысяч украинцев.В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html
https://ria.ru/20250124/ssha-1995413833.html
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гаити
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в мире, сша, куба, гаити, украина
В мире, США, Куба, Гаити, Украина
В США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев, сообщает NYT

NYT: в США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев

© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев, в рамках ряда программ, разрешавших им временно проживать в Штатах, сообщает газета New York Times со ссылкой на директиву высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции.
«
"Чиновники министерства внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, позволяющих иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда украинцам", — говорится в публикации издания.
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В директиве, направленной высокопоставленным американским чиновником, содержится требование "немедленно прекратить" вынесение окончательных решений по заявкам, связанным с программами. Это произошло на фоне пересмотра программ новой администрацией США, которая может объявить об их закрытии.
Как отмечает издание, речь идет о большом количестве программ, по которым в США могут приехать, помимо украинцев, иммигранты из Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран.
Как пишет издание со ссылкой на чиновников в администрации Трампа, президент считает, что многие программы изначально были незаконными.
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С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. New York Times со ссылкой на правительственные данные пишет, что в рамках программы в Штаты въехали более 150 тысяч украинцев.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
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