https://ria.ru/20250125/spetsoperatsiya-1995479682.html

Спецоперация, 25 января: ВСУ потеряли более 1400 человек за сутки

Спецоперация, 25 января: ВСУ потеряли более 1400 человек за сутки - РИА Новости, 25.01.2025

Спецоперация, 25 января: ВСУ потеряли более 1400 человек за сутки

Российские подразделения продолжили продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ составили более 1400 военнослужащих на разных направлениях, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T18:07:00+03:00

2025-01-25T18:07:00+03:00

2025-01-25T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 января - РИА Новости. Российские подразделения продолжили продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ составили более 1400 военнослужащих на разных направлениях, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях более 1400 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России о ходе проведения спецоперации. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 360 военнослужащих, пятеро сдались в плен, уничтожен танк, сообщило военное ведомство. Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма, информировало Минобороны России. Заблокированная в южной части поселка Великая Новоселка в ДНР часть гарнизона ВСУ уничтожена, их смерть на совести украинского командования и киевского режима, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В пригороде Харькова атакованы склад дронов и расположение военных ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Также, по его словам, удары зафиксированы в Староконстантинове по военному аэродрому. Поддержка Украины для Трампа — не в приоритетеРешение президента США Дональда Трампа о приостановке программ по оказанию помощи другим странам, включая Украину, говорит о том, что поддержка Киева не является приоритетом для Вашингтона, считает сенатор Алексей Пушков. По его словам, Трамп берет паузу в оказании помощи другим странам, включая военную помощь: на 90 дней ее выделение прекращено, это затрагивает и Украину. Кроме того, временно прекращена невоенная помощь Киеву по линии USAID (Агентство США по международному развитию). Исключение сделано только для Израиля и Египта, написал политик в своем Telegram-канале. Пушков считает, что это "ясный сигнал того, что Трамп намерен осуществить серьезный пересмотр американских затрат за рубежом, и что Украина, в отличие от Израиля и Египта, не включена в число его немедленных приоритетов". Накануне издание Politico писало, что новый госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Издание отметило, что данное решение должно затронуть и военную поддержку Украины, а исключение было сделано лишь для Израиля и Египта. В Киеве при этом заверили, что Украина пока продолжает получать поддержку Запада "по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее". С таким заявлением выступил в субботу глава "украинского центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко. Украина потеряет треть территорииПремьер-министр Словакии Роберт Фицо по-прежнему считает, что Украина в результате конфликта потеряет треть территории и должна будет согласиться с присутствием иностранных войск. Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" заявил, что Украина потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками. В декабре 2024 года Фицо уже говорил, что Украина заплатит за "западную авантюру" своей территорией и присутствием иностранных войск. Он заявлял, что Украина может потерять треть своей территории. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит. Сложности с ВВК на УкраинеЗаместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что из-за ряда организационных проблем около миллиона ограничено годных военнообязанных не успевают пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля. По словам Верещук, власти разрабатывают законодательные изменения для продления срока прохождения повторного медосмотра ограниченно годными, а также примут нормативные изменения, чтобы пока не применять штрафы. Она также пообещала, что будут выявлены ответственные за сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что после вступления на Украине в силу нового закона об усилении мобилизации военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения конкретного статуса "пригодный" или "непригодный" до 5 февраля 2025 года. В ноябре прошлого года украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250125/alekseevka-1995455749.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995449893.html

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995470850.html

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995453065.html

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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, роберт фицо, алексей пушков, вооруженные силы украины, сша, словакия