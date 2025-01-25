https://ria.ru/20250125/sotsvyplaty-1995418220.html

Названы соцвыплаты, которые вырастут с 1 февраля

Названы соцвыплаты, которые вырастут с 1 февраля - РИА Новости, 25.01.2025

Названы соцвыплаты, которые вырастут с 1 февраля

Ряд социальных выплат для семей с детьми проиндексируют с 1 февраля, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T02:17:00+03:00

2025-01-25T02:17:00+03:00

2025-01-25T02:17:00+03:00

общество

санкт-петербургский государственный университет

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ряд социальных выплат для семей с детьми проиндексируют с 1 февраля, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.Так, маткапитал будет увеличен на 7,3 процента — размер запланированной инфляции в 2024 году. На первого ребенка (рожденного или усыновленного с 2020 года) он составит 676 тысяч рублей, а на второго — 893 тысячи рублей или 217 тысяч рублей, если выплата на первенца уже была получена. Индексируют не только маткапитал целиком, но и остаток после его частичного использования, сохраненный на сертификате.Будет увеличен и размер пособия по беременности и родам. Минимум составит 103 285 рублей, максимум — 1 100 750 рублей. Сумма зависит от зарплаты женщины за последние два года и продолжительности отпуска. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2025 году составит 9 227 рублей, максимальный — 68 995 рублей. В сравнении с прошлым годом он вырастет в 1,4 раза, уточнила Ногайлиева.Кроме того, с 1 февраля будет индексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) также на 7,3 процента. До 1 693 рублей вырастет стоимость набора социальных услуг, включающего в себя бесплатные лекарства, проезд в транспорте, путевки в санаторий и т.п.

https://ria.ru/20250103/indeksatsiya-1991940503.html

https://ria.ru/20241230/zarplata-1992033490.html

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общество, санкт-петербургский государственный университет, социальные выплаты, россия