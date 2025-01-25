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Путин поручил внедрить программу генетических тестов для будущих родителей - РИА Новости, 25.01.2025
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15:17 25.01.2025 (обновлено: 16:19 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/skrining-1995466983.html
Путин поручил внедрить программу генетических тестов для будущих родителей
Путин поручил внедрить программу генетических тестов для будущих родителей - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил внедрить программу генетических тестов для будущих родителей
Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о постепенном расширении программы неонатального скрининга, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:17:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о постепенном расширении программы неонатального скрининга, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний. Срок — 15 мая 2025 года", — говорится в документе.Кроме того, российский лидер распорядился проанализировать и внести предложения по обеспечению комфортных условий пребывания в различных организациях социальной сферы для родителей и детей. Речь идет о создании комнат матери и ребенка, игровых комнат и зон для детей, в том числе и в поликлиниках. В четверг глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что демографический вызов сегодня — главный для страны.По его словам, необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Кроме того, Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах страны.
https://ria.ru/20241226/putin-1991493122.html
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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин поручил внедрить программу генетических тестов для будущих родителей

В России хотят расширить программу генетического тестирования будущих

CC0 / / Новорожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
CC0 / /
Новорожденный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о постепенном расширении программы неонатального скрининга, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний. Срок — 15 мая 2025 года", — говорится в документе.
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Кроме того, российский лидер распорядился проанализировать и внести предложения по обеспечению комфортных условий пребывания в различных организациях социальной сферы для родителей и детей. Речь идет о создании комнат матери и ребенка, игровых комнат и зон для детей, в том числе и в поликлиниках.
В четверг глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что демографический вызов сегодня — главный для страны.
По его словам, необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Кроме того, Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах страны.
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