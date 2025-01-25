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Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 25.01.2025
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14:19 25.01.2025 (обновлено: 14:25 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/siriya-1995462981.html
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 25.01.2025
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного звонка обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию в Сирии, усилия... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:19:00+03:00
2025-01-25T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного звонка обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию в Сирии, усилия по стабилизации там обстановки, сообщили в российском дипведомсте."В ходе обмена мнениями относительно развития событий в ближневосточном регионе особое внимание было уделено ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны. Подчеркнули важность широкой международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии и ее восстановления в рамках комплексного процесса постконфликтного урегулирования в интересах всех сирийцев, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В министерстве добавили, что главы дипведомств коснулись и двусторонних тем в ходе беседы."Министры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-катарских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также график предстоящих двусторонних контактов", - сообщил российский МИД.
https://ria.ru/20250124/siriya-1995370333.html
https://ria.ru/20250124/rossija-1995370443.html
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в мире, сирия, россия, катар, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Катар, Сергей Лавров, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Катара Аль Тани ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного звонка обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию в Сирии, усилия по стабилизации там обстановки, сообщили в российском дипведомсте.
"В ходе обмена мнениями относительно развития событий в ближневосточном регионе особое внимание было уделено ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны. Подчеркнули важность широкой международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии и ее восстановления в рамках комплексного процесса постконфликтного урегулирования в интересах всех сирийцев, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В министерстве добавили, что главы дипведомств коснулись и двусторонних тем в ходе беседы.
"Министры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-катарских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также график предстоящих двусторонних контактов", - сообщил российский МИД.
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