Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии
Лавров обсудил с главой МИД Катара Аль Тани ситуацию в Сирии
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного звонка обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию в Сирии, усилия по стабилизации там обстановки, сообщили в российском дипведомсте.
"В ходе обмена мнениями относительно развития событий в ближневосточном регионе особое внимание было уделено ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны. Подчеркнули важность широкой международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии и ее восстановления в рамках комплексного процесса постконфликтного урегулирования в интересах всех сирийцев, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В министерстве добавили, что главы дипведомств коснулись и двусторонних тем в ходе беседы.
"Министры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-катарских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также график предстоящих двусторонних контактов", - сообщил российский МИД.
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