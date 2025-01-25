https://ria.ru/20250125/siriya-1995462981.html

Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 25.01.2025

Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного звонка обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию в Сирии, усилия... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T14:19:00+03:00

2025-01-25T14:19:00+03:00

2025-01-25T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного звонка обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию в Сирии, усилия по стабилизации там обстановки, сообщили в российском дипведомсте."В ходе обмена мнениями относительно развития событий в ближневосточном регионе особое внимание было уделено ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны. Подчеркнули важность широкой международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии и ее восстановления в рамках комплексного процесса постконфликтного урегулирования в интересах всех сирийцев, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В министерстве добавили, что главы дипведомств коснулись и двусторонних тем в ходе беседы."Министры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-катарских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также график предстоящих двусторонних контактов", - сообщил российский МИД.

https://ria.ru/20250124/siriya-1995370333.html

https://ria.ru/20250124/rossija-1995370443.html

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в мире, сирия, россия, катар, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024