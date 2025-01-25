Рейтинг@Mail.ru
Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/siiyarto-1995491242.html
Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии
Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии - РИА Новости, 25.01.2025
Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T20:26:00+03:00
2025-01-25T20:26:00+03:00
россия
венгрия
украина
петер сийярто
кайя каллас
виктор орбан
евросоюз
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986889371_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_87746ce25220270cba29cfb5f39906e5.jpg
БУДАПЕШТ, 25 янв - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. "Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию. Это я сегодня сказал и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас во время нашего телефонного разговора. Надо не нас убеждать, а получать гарантии от украинцев", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он напомнил, что решение о продлении санкций против РФ будут принимать главы МИД стран ЕС в понедельник, и подчеркнул, что "отныне не выйдет одновременно расплачиваться за чужие войны и в то же время мириться с рисками для нашей энергобезопасности". В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года. Ранее Орбан заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250108/siyyarto-1992833105.html
https://ria.ru/20250125/vengriya-1995470393.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986889371_70:0:1891:1366_1920x0_80_0_0_51cce1cbe2bef281488d324dbbaa89e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, украина, петер сийярто, кайя каллас, виктор орбан, евросоюз, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Кайя Каллас, Виктор Орбан, Евросоюз, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире
Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии

Сийярто потребовал от ЕС гарантий, что Украина не помешает энергоснабжению

© Страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 25 янв - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии
8 января, 17:36
"Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию. Это я сегодня сказал и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас во время нашего телефонного разговора. Надо не нас убеждать, а получать гарантии от украинцев", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он напомнил, что решение о продлении санкций против РФ будут принимать главы МИД стран ЕС в понедельник, и подчеркнул, что "отныне не выйдет одновременно расплачиваться за чужие войны и в то же время мириться с рисками для нашей энергобезопасности".
В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года.
Ранее Орбан заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Венгрия и Турция назвали действия Украины возмутительными
Вчера, 16:09
 
РоссияВенгрияУкраинаПетер СийяртоКайя КалласВиктор ОрбанЕвросоюзТурецкий потокСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала