https://ria.ru/20250125/siiyarto-1995491242.html

Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии

Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии - РИА Новости, 25.01.2025

Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T20:26:00+03:00

2025-01-25T20:26:00+03:00

2025-01-25T20:26:00+03:00

россия

венгрия

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кайя каллас

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 25 янв - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. "Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию. Это я сегодня сказал и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас во время нашего телефонного разговора. Надо не нас убеждать, а получать гарантии от украинцев", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он напомнил, что решение о продлении санкций против РФ будут принимать главы МИД стран ЕС в понедельник, и подчеркнул, что "отныне не выйдет одновременно расплачиваться за чужие войны и в то же время мириться с рисками для нашей энергобезопасности". В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года. Ранее Орбан заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250108/siyyarto-1992833105.html

https://ria.ru/20250125/vengriya-1995470393.html

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