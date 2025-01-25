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"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 25.01.2025 (обновлено: 12:34 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/sever-1995452089.html
"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ
"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025
"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Север" до 45 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:22:00+03:00
2025-01-25T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Север" до 45 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии, сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ

ВСУ потеряли до 45 военных на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Север" до 45 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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