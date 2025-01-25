https://ria.ru/20250125/sever-1995452089.html

"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ

"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025

"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Север" до 45 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:22:00+03:00

2025-01-25T12:22:00+03:00

2025-01-25T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Север" до 45 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии, сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины