https://ria.ru/20250125/sever-1995452089.html
"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ
"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025
"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Север" до 45 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:22:00+03:00
2025-01-25T12:22:00+03:00
2025-01-25T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Север" до 45 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии, сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Север" на Харьковском направлении нанес огневое поражение ВСУ
ВСУ потеряли до 45 военных на Харьковском направлении