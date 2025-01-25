С побережья Севастополя вывезли около 186 тонн загрязненного грунта
Развожаев: с побережья Севастополя вывезли 186 тонн загрязненного мазутом грунта
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Около 186 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в пятницу с побережья в Севастополе, всего за время работ по очистке берега вывезено около 600 тонн такого грунта, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В пятницу в Севастополе в связи с загрязнением побережья введен режим ЧС федерального уровня.
"Двадцать четвертого января побили собственный рекорд и вывезли суммарно 185,914 тонны загрязненного мазутом грунта: больше всего — из Качи, оттуда на утилизацию отправили более 174 тонн. За все время работ вывезено уже 589,534 тонны грунта, загрязненного мазутом" , - сообщил губернатор.
В субботу спасатели и волонтеры работают в Голубой бухте и на пляжах в районе Балаклавы. Продолжается обследование береговой линии и акватории, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся четыре птицы, сообщил он.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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