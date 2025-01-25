https://ria.ru/20250125/sanda-1995441104.html

Санду отправилась в Киев с рабочим визитом

Санду отправилась в Киев с рабочим визитом - РИА Новости, 25.01.2025

Санду отправилась в Киев с рабочим визитом

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что побывает в субботу с рабочим визитом в Киеве и обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли. РИА Новости, 25.01.2025

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КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что побывает в субботу с рабочим визитом в Киеве и обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли. Как заявила Санду в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*, "в ближайшее время мы с коллегами прибудем в Киев с рабочим визитом по приглашению" Зеленского. Она добавила, что отправится "в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину" По ее словам, на встрече "мы обсудим безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции". С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983127938.html

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Варвара Скокшина

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