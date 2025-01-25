Рейтинг@Mail.ru
Санду отправилась в Киев с рабочим визитом - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/sanda-1995441104.html
Санду отправилась в Киев с рабочим визитом
Санду отправилась в Киев с рабочим визитом - РИА Новости, 25.01.2025
Санду отправилась в Киев с рабочим визитом
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что побывает в субботу с рабочим визитом в Киеве и обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:00:00+03:00
2025-01-25T10:00:00+03:00
в мире
молдавия
киев
кишинев
майя санду
дорин речан
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885908_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_2d0bdd724f0c10b664cf37eae758c3d4.jpg
КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что побывает в субботу с рабочим визитом в Киеве и обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли. Как заявила Санду в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*, "в ближайшее время мы с коллегами прибудем в Киев с рабочим визитом по приглашению" Зеленского. Она добавила, что отправится "в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину" По ее словам, на встрече "мы обсудим безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции". С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983127938.html
https://ria.ru/20250114/sandu-1993685211.html
молдавия
киев
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885908_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_6d2fc2a8f564e4619d5ec45a83f571a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, киев, кишинев, майя санду, дорин речан, газпром
В мире, Молдавия, Киев, Кишинев, Майя Санду, Дорин Речан, Газпром
Санду отправилась в Киев с рабочим визитом

Президент Молдавии Санду отправилась в Киев с рабочим визитом

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что побывает в субботу с рабочим визитом в Киеве и обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли.
Как заявила Санду в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*, "в ближайшее время мы с коллегами прибудем в Киев с рабочим визитом по приглашению" Зеленского. Она добавила, что отправится "в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину"
Беспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В МИД России заявили о попытке Украины спровоцировать Молдавию
11 ноября 2024, 16:19
По ее словам, на встрече "мы обсудим безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции".
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии
14 января, 15:58
 
В миреМолдавияКиевКишиневМайя СандуДорин РечанГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала