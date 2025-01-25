https://ria.ru/20250125/samets-1995448833.html

В Московском зоопарке поселились четыре лесных хорька

В Московском зоопарке поселились четыре лесных хорька - РИА Новости, 25.01.2025

В Московском зоопарке поселились четыре лесных хорька

Два самца и две самки лесных хорьков поселились в Московском зоопарке, их не было на экспозиции в течение несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:11:00+03:00

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хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Два самца и две самки лесных хорьков поселились в Московском зоопарке, их не было на экспозиции в течение несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В Московском зоопарке появились лесные хорьки. Это представители семейства куньих, они обитают по всей лесной зоне Евразийского континента. На экспозиции "Фауна России" поселились два самца и две самки. Все они приехали в столицу из загородного хозяйства", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что лесных хорьков не было на экспозиции Московского зоопарка несколько лет. Эти животные довольно долго спят – до 16-20 часов в день. Все остальное время они проводят очень активно. "Животные хорошо ладят друг с другом, вместе спят. Иногда у них случаются конфликты из-за еды, однако они быстро разрешаются. В зоопарке хорьков кормят мышами, перепелами, а также кусочками курицы, говядины, яйцами и творогом", - рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба. В пресс-службе уточнили, что хорьки близоруки, однако они обладают возможностью различать цвета. Из внешних чувств у них гораздо лучше зрения развит слух и обоняние. Длина прыжка лесных хорьков составляет 40-65 сантиметров – это больше длины тела этих хищников вместе с хвостом. "Лесной хорёк - молчаливое животное, однако оно обладает широким диапазоном вокализации. Во время недовольства или раздражения он шипит. Будучи в хорошем настроении, хорёк гукает. Нападая или сильно пугаясь, хорёк сипло лает. Хорьчата до 1,5-2-месячного возраста "скрипят", то есть издают довольно громкий писк, когда им холодно или хотят есть, таким образом зовя мать", - пояснили в зоосаде.

https://ria.ru/20240629/zoopark-1956308510.html

https://ria.ru/20241122/zoopark-1985227116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

светлана акулова, московский зоопарк