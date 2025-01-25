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В РПЦ прокомментировали эстонский законопроект о церкви - РИА Новости, 25.01.2025
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Религия
 
14:34 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/rpts-1995464389.html
В РПЦ прокомментировали эстонский законопроект о церкви
В РПЦ прокомментировали эстонский законопроект о церкви - РИА Новости, 25.01.2025
В РПЦ прокомментировали эстонский законопроект о церкви
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что законодательные инициативы эстонского правительства, касающиеся Эстонской православной церкви (ЭПЦ), едва ли... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:34:00+03:00
2025-01-25T14:34:00+03:00
религия
эстония
николай балашов
русская православная церковь
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что законодательные инициативы эстонского правительства, касающиеся Эстонской православной церкви (ЭПЦ), едва ли совместимы с нормами международного права о религиозной свободе и требуют внимательного изучения, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. В четверг телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса сообщила, что правительство Эстонии одобрило представленный им законопроект о внесении поправок в закон о церквях и общинах, проект направлен в Рийгикогу (эстонский парламент). Отмечается, что в случае принятия законопроекта в парламенте ЭПЦ будет вынуждена изменить свой устав и полностью выйти из подчинения Московскому патриархату. По данным портала, после вступления поправок в силу религиозные учреждения должны будут изменить свой устав в соответствии с новым законом в течение двух месяцев. "Законодательные инициативы эстонского правительства требуют изучения международных юристов, они (эти инициативы - ред.) будут внимательно изучены на предмет их соответствия основоположным международным документам по правам человека и религиозной свободе, таким, в частности, как Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Предварительные результаты такого сопоставления свидетельствуют отнюдь не в пользу ряда положений документа, представленного министром внутренних дел Эстонской Республики и ныне одобренного правительством Эстонии", - сказал отец Николай Балашов. Ранее СМИ сообщали, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил изменить закон страны о церкви таким образом, чтобы заставить ЭПЦ выйти из подчинения Московскому патриархату. В 2024 году Эстонская православная церковь опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики. В январе 2025 года собор Эстонской православной церкви (Московского патриархата) под давлением властей изменил название церкви на "Эстонская христианская православная церковь". Как уточняли на сайте ЭПЦ, главным пунктом в повестке собора было "устранение недочетов в редакции устава Эстонской православной церкви, принятой собором 20 августа 2024 года, на которые указал в своем постановлении регистрационный отдел Тартуского уездного суда". По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. В Русской православной церкви заявляли РИА Новости, что РПЦ никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
https://ria.ru/20240508/estoniya-1944613733.html
https://ria.ru/20240516/lyaenemets-1946371768.html
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7 495 645-6601
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эстония, николай балашов, русская православная церковь, константинопольский патриархат
Религия, Эстония, Николай Балашов, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат
В РПЦ прокомментировали эстонский законопроект о церкви

Балашов: эстонский законопроект о церкви требует изучения международных юристов

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что законодательные инициативы эстонского правительства, касающиеся Эстонской православной церкви (ЭПЦ), едва ли совместимы с нормами международного права о религиозной свободе и требуют внимательного изучения, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
В четверг телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса сообщила, что правительство Эстонии одобрило представленный им законопроект о внесении поправок в закон о церквях и общинах, проект направлен в Рийгикогу (эстонский парламент). Отмечается, что в случае принятия законопроекта в парламенте ЭПЦ будет вынуждена изменить свой устав и полностью выйти из подчинения Московскому патриархату. По данным портала, после вступления поправок в силу религиозные учреждения должны будут изменить свой устав в соответствии с новым законом в течение двух месяцев.
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В РПЦ не исключили роста давления на каноническую Церковь в Эстонии
8 мая 2024, 11:05
"Законодательные инициативы эстонского правительства требуют изучения международных юристов, они (эти инициативы - ред.) будут внимательно изучены на предмет их соответствия основоположным международным документам по правам человека и религиозной свободе, таким, в частности, как Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Предварительные результаты такого сопоставления свидетельствуют отнюдь не в пользу ряда положений документа, представленного министром внутренних дел Эстонской Республики и ныне одобренного правительством Эстонии", - сказал отец Николай Балашов.
Ранее СМИ сообщали, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил изменить закон страны о церкви таким образом, чтобы заставить ЭПЦ выйти из подчинения Московскому патриархату. В 2024 году Эстонская православная церковь опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики.
В январе 2025 года собор Эстонской православной церкви (Московского патриархата) под давлением властей изменил название церкви на "Эстонская христианская православная церковь". Как уточняли на сайте ЭПЦ, главным пунктом в повестке собора было "устранение недочетов в редакции устава Эстонской православной церкви, принятой собором 20 августа 2024 года, на которые указал в своем постановлении регистрационный отдел Тартуского уездного суда".
По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. В Русской православной церкви заявляли РИА Новости, что РПЦ никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком
16 мая 2024, 11:56
 
РелигияЭстонияНиколай БалашовРусская православная церковьКонстантинопольский патриархат
 
 
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