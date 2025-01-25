https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html

Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости

Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости и представить предложения об изменениях в... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:46:00+03:00

2025-01-25T12:46:00+03:00

2025-01-25T13:03:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости и представить предложения об изменениях в законодательство.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Семья": провести анализ эффективности реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241220/shishkarev-1990528884.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин