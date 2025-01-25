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Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости - РИА Новости, 25.01.2025
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12:46 25.01.2025 (обновлено: 13:03 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html
Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости
Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости и представить предложения об изменениях в... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:46:00+03:00
2025-01-25T13:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости и представить предложения об изменениях в законодательство.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Семья": провести анализ эффективности реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости

Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости

© РИА Новости / Антон ВергунМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости и представить предложения об изменениях в законодательство.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Семья": провести анализ эффективности реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.
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