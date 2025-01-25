https://ria.ru/20250125/rossija-1995474546.html

Талибы запретили 500 афганским студентам ехать на учебу в Россию

Талибы запретили 500 афганским студентам ехать на учебу в Россию - РИА Новости, 25.01.2025

Талибы запретили 500 афганским студентам ехать на учебу в Россию

Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 афганским студентам ехать на учебу в Россию, сообщила в субботу оппозиционная режиму талибов... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:57:00+03:00

2025-01-25T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 афганским студентам ехать на учебу в Россию, сообщила в субботу оппозиционная режиму талибов афганская газета "Хашт-е Собх". "За последние три года талибы не только лишили афганских девочек и женщин всех аспектов социальной, образовательной и академической жизни, но и ввели множество ограничений для мужчин. Группировка помешала сотням студентов выехать в Россию, утверждая, что студенты "уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами", - пишет издание. По данным "Хашт-е Собх", "афганское министерство высшего образования недавно в очередной раз запретило выезд 500 студентам в Россию, заявив, что "их убеждения могут быть там искажены". Претенденты на российские стипендии заявляют, что они зарегистрировались для их получения еще в 2023 году и выполнили все административные процедуры после успешной сдачи экзаменов в 2024 году. Однако теперь талибы препятствуют им в получении разрешений на поездку в Россию. Студенты говорят, что, несмотря на повсеместную бедность и безработицу, каждый из них уже заплатил от 100 до 150 долларов за получение документов для поездки и за проведенные медицинские обследования. "По словам студентов, после нескольких месяцев ожидания и многочисленных встреч российский посол и глава Российского дома науки и культуры в Кабуле на днях проинформировали их о том, что проблемы чинит не Россия. По словам представителей российского посольства, именно министерство высшего образования препятствует получению этих стипендий и распорядилось, чтобы ни один студент не имел к ним доступа", - сообщает "Хашт-е Собх". Претенденты на получение стипендий подчеркивают, что эти действия талибов являются отказом в фундаментальном праве молодежи на светлое будущее и получение высшего образования. Согласно информации газеты, студенты призывают российское правительство взаимодействовать с движением "Талибан"* для решения их проблемы. По их словам, в прошлом талибы также блокировали доступ афганских студентов к образованию в России, но Россия помогала студентам получать учебные визы через Иран и поступать в соответствующие университеты. Студенты настаивают на том, что, если талибы все-таки не разрешат им поездку, российские посольства в соседних странах должны взаимодействовать, чтобы обеспечить получение студентами учебных виз и продолжение обучения в России, пишет газета. По словам одного из студентов под псевдонимом Ахмад, "после сдачи конкурсного экзамена он подал все необходимые документы в российское посольство для административной обработки. Он был уже на той стадии, когда вскоре должны были определиться университеты, где студентам предстояло учиться, и разосланы приглашения для оформления визы". Он объясняет, что, "согласно первоначальному плану, студенты должны были отправиться в Россию в сентябре прошлого года, но оформление их документов было приостановлено, а теперь выяснилось, что талибы заблокировали этот процесс". По словам Ахмада, "студентам сказали, что это техническая проблема и она будет решена в ближайшее время, но через три месяца, 16 сентября прошлого года, глава Российского дома науки и культуры объявил, что проблема так и не решена". По данным издания, на прошлой неделе студенты снова встретились с представителями российского посольства и Российского дома науки и культуры. По его словам, российские официальные лица проинформировали их о том, что проблема возникла не из-за России, а скорее всего, была инициирована афганскими властями. По словам соискателей на учебу в России, "в Российском доме науки и культуры подчеркнули, что афганское министерство высшего образования блокирует оформление документов для этих студентов, но как только талибы снимут препоны, процесс оформления их командировок будет продолжен". Еще один афганский студент, беседовавший с ежедневной газетой "Хашт-е Собх", рассказал, что чиновники министерства высшего образования Афганистана сказали им, что их "убеждения будут искажены в России", и именно поэтому им и не разрешили ехать туда учиться. Студент под псевдонимом Мохиб говорит, что он зарегистрировался на получение этой стипендии еще в сентябре 2023 года и получил уведомление о положительном решении в апреле 2024 года. Он добавляет, что с радостью собрал необходимые документы и прошел медицинское обследование. По его словам, в июне прошлого года Российский дом науки и культуры создал для них группу в мессенджере WhatsApp и объявил, что технические вопросы будут решены, а студентам следует набраться терпения. "Этот студент утверждает, что он неоднократно посещал Российский дом науки и культуры в Кабуле, но там лишь повторяли, что это технический вопрос, который будет решен. Однако 16 января 2025 года им опять сказали, что проблема возникла из-за местных властей и "их не удалось убедить изменить свое решение".* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html

https://ria.ru/20250112/afganistan-1993383485.html

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Варвара Скокшина

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