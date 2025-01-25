https://ria.ru/20250125/rossija-1995441585.html

В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 25.01.2025

В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Правительство РФ упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. РИА Новости, 25.01.2025

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россия

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. "Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщила пресс-служба кабмина. Как пояснили в правительстве, речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе СВО. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы. Согласно подписанному постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учёте. "Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения. Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности", - сообщили в кабмине. Отмечается, что ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление. Беззаявительный порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий разработан по указанию президента.

https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html

https://ria.ru/20240327/udostovereniya-1936074696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, безопасность