https://ria.ru/20250125/rossija-1995441585.html
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 25.01.2025
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
Правительство РФ упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:05:00+03:00
2025-01-25T10:05:00+03:00
2025-01-25T10:05:00+03:00
россия
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. "Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщила пресс-служба кабмина. Как пояснили в правительстве, речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе СВО. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы. Согласно подписанному постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учёте. "Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения. Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности", - сообщили в кабмине. Отмечается, что ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление. Беззаявительный порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий разработан по указанию президента.
https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html
https://ria.ru/20240327/udostovereniya-1936074696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, безопасность
Россия, Михаил Мишустин, Безопасность
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий упростили
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.
"Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - сообщила пресс-служба кабмина.
Как пояснили в правительстве, речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России
в ходе СВО. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.
Согласно подписанному постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учёте.
"Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения. Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности", - сообщили в кабмине.
Отмечается, что ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление. Беззаявительный порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий разработан по указанию президента.