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В Хабаровском крае расследуют инцидент с Ан-24 - РИА Новости, 25.01.2025
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13:54 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/rosaviatsija-1995461114.html
В Хабаровском крае расследуют инцидент с Ан-24
В Хабаровском крае расследуют инцидент с Ан-24 - РИА Новости, 25.01.2025
В Хабаровском крае расследуют инцидент с Ан-24
Росавиация расследует серьезный инцидент с самолетом Ан-24 "Хабаровских авиалиний", выкатившимся за пределы посадочной полосы на Дальнем Востоке, сообщила... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:54:00+03:00
2025-01-25T13:54:00+03:00
происшествия
нелькан
дальний восток
хабаровск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Росавиация расследует серьезный инцидент с самолетом Ан-24 "Хабаровских авиалиний", выкатившимся за пределы посадочной полосы на Дальнем Востоке, сообщила Росавиация. Самолет совершал рейс из Нелькана в Хабаровск с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре. В процессе взлета с посадочной площадки Нелькан произошло выкатывание борта за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы. Ан-24 остановился в прилегающем к летному полю кустарнике. "Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследуют серьезный авиационный инцидент, произошедший в субботу, 25 января, с самолетом Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47363) "Хабаровских авиалиний" в Аяно-Майском районе Хабаровского края", - говорится в сообщении Росавиации. Ведомство добавило, что на борту Ан-24 находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров. Предварительно, никто не пострадал. Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния. Ожидается, что для перевозки пассажиров авиакомпания направит в Нелькан резервный борт - рейс назначен на воскресенье.
https://ria.ru/20250124/samolet-1995415787.html
https://ria.ru/20240411/an-24-1939276364.html
нелькан
дальний восток
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происшествия, нелькан, дальний восток, хабаровск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24
Происшествия, Нелькан, Дальний Восток, Хабаровск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24
В Хабаровском крае расследуют инцидент с Ан-24

Росавиация расследует инцидент с Ан-24 в Хабаровском крае

© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет АН-24. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Росавиация расследует серьезный инцидент с самолетом Ан-24 "Хабаровских авиалиний", выкатившимся за пределы посадочной полосы на Дальнем Востоке, сообщила Росавиация.
Самолет совершал рейс из Нелькана в Хабаровск с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре. В процессе взлета с посадочной площадки Нелькан произошло выкатывание борта за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы. Ан-24 остановился в прилегающем к летному полю кустарнике.
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"Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследуют серьезный авиационный инцидент, произошедший в субботу, 25 января, с самолетом Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47363) "Хабаровских авиалиний" в Аяно-Майском районе Хабаровского края", - говорится в сообщении Росавиации.
Ведомство добавило, что на борту Ан-24 находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров. Предварительно, никто не пострадал. Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния.
Ожидается, что для перевозки пассажиров авиакомпания направит в Нелькан резервный борт - рейс назначен на воскресенье.
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ПроисшествияНельканДальний ВостокХабаровскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-24
 
 
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