https://ria.ru/20250125/rosaviatsija-1995461114.html

В Хабаровском крае расследуют инцидент с Ан-24

В Хабаровском крае расследуют инцидент с Ан-24 - РИА Новости, 25.01.2025

В Хабаровском крае расследуют инцидент с Ан-24

Росавиация расследует серьезный инцидент с самолетом Ан-24 "Хабаровских авиалиний", выкатившимся за пределы посадочной полосы на Дальнем Востоке, сообщила... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T13:54:00+03:00

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2025-01-25T13:54:00+03:00

происшествия

нелькан

дальний восток

хабаровск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-24

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Росавиация расследует серьезный инцидент с самолетом Ан-24 "Хабаровских авиалиний", выкатившимся за пределы посадочной полосы на Дальнем Востоке, сообщила Росавиация. Самолет совершал рейс из Нелькана в Хабаровск с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре. В процессе взлета с посадочной площадки Нелькан произошло выкатывание борта за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы. Ан-24 остановился в прилегающем к летному полю кустарнике. "Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследуют серьезный авиационный инцидент, произошедший в субботу, 25 января, с самолетом Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47363) "Хабаровских авиалиний" в Аяно-Майском районе Хабаровского края", - говорится в сообщении Росавиации. Ведомство добавило, что на борту Ан-24 находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров. Предварительно, никто не пострадал. Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния. Ожидается, что для перевозки пассажиров авиакомпания направит в Нелькан резервный борт - рейс назначен на воскресенье.

https://ria.ru/20250124/samolet-1995415787.html

https://ria.ru/20240411/an-24-1939276364.html

нелькан

дальний восток

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нелькан, дальний восток, хабаровск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24