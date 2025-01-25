https://ria.ru/20250125/rogov-1995461584.html
Рогов заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки
Рогов заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки - РИА Новости, 25.01.2025
Рогов заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки
Заблокированная в южной части поселка Великая Новоселка на западе ДНР часть гарнизона ВСУ уничтожена, их смерть на совести украинского командования и киевского... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:01:00+03:00
2025-01-25T14:01:00+03:00
2025-01-25T14:01:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Заблокированная в южной части поселка Великая Новоселка на западе ДНР часть гарнизона ВСУ уничтожена, их смерть на совести украинского командования и киевского режима, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен. "Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы. Несмотря на многочисленные запросы, не менее четырех, о выходе и эвакуации, командование ВСУ отдало приказ держать позиции до последнего, что было равносильно самоубийству", - сказал Рогов. По его словам, в южной части поселка уничтожено несколько сотен украинских боевиков. "Их смерти на совести Зеленского и командования ВСУ, которые бросили их на верную смерть", - сказал Рогов. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995259036.html
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки
Рогов: заблокированный в южной части Великой Новоселки гарнизон ВСУ уничтожен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Заблокированная в южной части поселка Великая Новоселка на западе ДНР часть гарнизона ВСУ уничтожена, их смерть на совести украинского командования и киевского режима, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов
сообщал, что гарнизон ВСУ
в Великой Новоселке рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка. При этом советник главы ДНР
Игорь Кимаковский заявил, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен.
"Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы. Несмотря на многочисленные запросы, не менее четырех, о выходе и эвакуации, командование ВСУ отдало приказ держать позиции до последнего, что было равносильно самоубийству", - сказал Рогов.
По его словам, в южной части поселка уничтожено несколько сотен украинских боевиков.
"Их смерти на совести Зеленского и командования ВСУ, которые бросили их на верную смерть", - сказал Рогов.
Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.