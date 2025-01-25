https://ria.ru/20250125/rogov-1995461584.html

Рогов заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки

Рогов заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки - РИА Новости, 25.01.2025

Рогов заявил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки

Заблокированная в южной части поселка Великая Новоселка на западе ДНР часть гарнизона ВСУ уничтожена, их смерть на совести украинского командования и киевского... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T14:01:00+03:00

2025-01-25T14:01:00+03:00

2025-01-25T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995379385_196:110:1250:703_1920x0_80_0_0_a3c43a6e760a51a0f176a74494d2886f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Заблокированная в южной части поселка Великая Новоселка на западе ДНР часть гарнизона ВСУ уничтожена, их смерть на совести украинского командования и киевского режима, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен. "Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы. Несмотря на многочисленные запросы, не менее четырех, о выходе и эвакуации, командование ВСУ отдало приказ держать позиции до последнего, что было равносильно самоубийству", - сказал Рогов. По его словам, в южной части поселка уничтожено несколько сотен украинских боевиков. "Их смерти на совести Зеленского и командования ВСУ, которые бросили их на верную смерть", - сказал Рогов. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20250124/vsu-1995259036.html

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины