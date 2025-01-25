https://ria.ru/20250125/rada-1995487960.html

В Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

В Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку - РИА Новости, 25.01.2025

В Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

Депутат Верховной рады Украины Анастасия Радина призвала уйти в отставку министра обороны страны Рустема Умерова на фоне проблем с выполнением оборонных... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T19:39:00+03:00

2025-01-25T19:39:00+03:00

2025-01-25T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анастасия Радина призвала уйти в отставку министра обороны страны Рустема Умерова на фоне проблем с выполнением оборонных контрактов, заключенных министерством при его шефстве. "Министр (обороны Украины Рустем Умеров - ред.), который нарушает закон; который своими решениями продлевает невыполненные оружейные контракты; в министерстве которого по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент военно-технической политики, который параллельно с агентством оборонных закупок ведет оружейные контракты, не обеспечил выполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны - также должен подать заявление об отставке", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Радиной в социальной сети Facebook*. В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250125/tramp-1995420679.html

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в мире, украина, россия, рустем умеров, вооруженные силы украины, укроборонпром, верховная рада украины