В Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку
Депутат Рады Радина призвала министра обороны Умерова уйти в отставку
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анастасия Радина призвала уйти в отставку министра обороны страны Рустема Умерова на фоне проблем с выполнением оборонных контрактов, заключенных министерством при его шефстве.
"Министр (обороны Украины Рустем Умеров - ред.), который нарушает закон; который своими решениями продлевает невыполненные оружейные контракты; в министерстве которого по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент военно-технической политики, который параллельно с агентством оборонных закупок ведет оружейные контракты, не обеспечил выполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны - также должен подать заявление об отставке", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Радиной в социальной сети Facebook*.
В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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