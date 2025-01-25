https://ria.ru/20250125/putin-1995476574.html

Путин назвал МГУ одним из символов России

Путин назвал МГУ одним из символов России - РИА Новости, 25.01.2025

Путин назвал МГУ одним из символов России

Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного празднованию 270-летия Московского государственного университета имени... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T17:26:00+03:00

2025-01-25T17:26:00+03:00

2025-01-25T17:26:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного празднованию 270-летия Московского государственного университета имени Ломоносова, и отметил, что МГУ стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 270-летием основания Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Его создание – важнейшая веха в истории нашей государственности и, конечно, в летописи всей отечественной системы университетского образования, которая по праву является гордостью и достоянием всей страны", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что МГУ был, есть и останется флагманом российской высшей школы, воплощая в себе ее лучшие традиции, постоянно совершенствуясь и достигая новых высот. По его словам, университет стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире. "Особая гордость университета – его сильный профессорско-преподавательский состав: педагоги, научные руководители, наставники самой высокой квалификации. Среди их воспитанников – целая плеяда выдающихся ученых, деятелей культуры, политиков, дипломатов, воинов и тружеников, которые внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие Отчизны", - добавляется в телеграмме. Путин уверен, что бережное отношение к богатейшему наследию предшественников, эффективное внедрение передовых учебных программ и научно-исследовательских подходов, реализация перспективных международных проектов позволит университету и впредь быть лидером, а его выпускникам – открывать новые горизонты, добиваться успехов в своём деле и приносить пользу народу и Отечеству. "Желаю преподавателям, учёным и студентам МГУ идти только вперед. Всего вам самого доброго!" - резюмировал президент.

https://ria.ru/20250124/mgu-1995345845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество