Путин назвал МГУ одним из символов России
Путин: МГУ стал одним из символов России и завоевал признание в мире
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного празднованию 270-летия Московского государственного университета имени Ломоносова, и отметил, что МГУ стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 270-летием основания Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Его создание – важнейшая веха в истории нашей государственности и, конечно, в летописи всей отечественной системы университетского образования, которая по праву является гордостью и достоянием всей страны", - говорится в телеграмме.
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Президент отметил, что МГУ был, есть и останется флагманом российской высшей школы, воплощая в себе ее лучшие традиции, постоянно совершенствуясь и достигая новых высот. По его словам, университет стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире.
"Особая гордость университета – его сильный профессорско-преподавательский состав: педагоги, научные руководители, наставники самой высокой квалификации. Среди их воспитанников – целая плеяда выдающихся ученых, деятелей культуры, политиков, дипломатов, воинов и тружеников, которые внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие Отчизны", - добавляется в телеграмме.
Путин уверен, что бережное отношение к богатейшему наследию предшественников, эффективное внедрение передовых учебных программ и научно-исследовательских подходов, реализация перспективных международных проектов позволит университету и впредь быть лидером, а его выпускникам – открывать новые горизонты, добиваться успехов в своём деле и приносить пользу народу и Отечеству.
"Желаю преподавателям, учёным и студентам МГУ идти только вперед. Всего вам самого доброго!" - резюмировал президент.