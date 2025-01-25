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Путин поручил исключить пособие по рождению ребенка из доходов семьи - РИА Новости, 25.01.2025
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13:50 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/putin-1995460773.html
Путин поручил исключить пособие по рождению ребенка из доходов семьи
Путин поручил исключить пособие по рождению ребенка из доходов семьи - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил исключить пособие по рождению ребенка из доходов семьи
Президент России Владимир Путин поручил исключить пособие по рождению и воспитанию ребенка из доходов, учитываемых при расчете дохода семьи для оказания... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:50:00+03:00
2025-01-25T13:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил исключить пособие по рождению и воспитанию ребенка из доходов, учитываемых при расчете дохода семьи для оказания соцпомощи. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года. "Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих… исключение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта", - говорится на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил увеличить до 1 миллиона рублей на каждого ребенка не облагаемых налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм единовременных выплат, осуществляемых работодателями работникам при рождении ребенка, установлении опеки над ребенком в течение первого года после рождения, установления опеки, а также возможность включения соответствующих расходов работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Также поручено снять ограничение, касающееся максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж, а также установление коэффициента за полный календарный год иного засчитываемого в страховой стаж периода в отношении периода ухода одного из родителей за 5 и каждым последующим ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет. Срок исполнения 15 апреля 2025 года.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил исключить пособие по рождению ребенка из доходов семьи

Путин поручил исключить пособие по рождению ребенка из доходов для соцпомощи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил исключить пособие по рождению и воспитанию ребенка из доходов, учитываемых при расчете дохода семьи для оказания соцпомощи.
Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.
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"Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих… исключение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта", - говорится на сайте Кремля.
Кроме того, глава государства поручил увеличить до 1 миллиона рублей на каждого ребенка не облагаемых налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм единовременных выплат, осуществляемых работодателями работникам при рождении ребенка, установлении опеки над ребенком в течение первого года после рождения, установления опеки, а также возможность включения соответствующих расходов работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Также поручено снять ограничение, касающееся максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж, а также установление коэффициента за полный календарный год иного засчитываемого в страховой стаж периода в отношении периода ухода одного из родителей за 5 и каждым последующим ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет.
Срок исполнения 15 апреля 2025 года.
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