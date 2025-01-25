Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/putin-1995459433.html
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос производства отечественных транспортных средств для многодетных семей. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:43:00+03:00
2025-01-25T13:43:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990159487_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_90841618da0fe730135da4cc9ced4ecf.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос производства отечественных транспортных средств для многодетных семей. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года. "Рассмотреть вопрос о разработке и поддержке производства отечественных транспортных средств, предназначенных для использования многодетными семьями", - говорится на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу ожидается до 15 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250125/putin-1995457213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990159487_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a39d2a07643dd0e3c57f1a052dcf9bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей

Путин поручил рассмотреть вопрос создания автомобилей для многодетных семей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос производства отечественных транспортных средств для многодетных семей.
Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.
"Рассмотреть вопрос о разработке и поддержке производства отечественных транспортных средств, предназначенных для использования многодетными семьями", - говорится на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу ожидается до 15 апреля 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поручил регионам повысить доступность транспорта для семей с детьми
Вчера, 13:33
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала