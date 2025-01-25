https://ria.ru/20250125/putin-1995459433.html
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос производства отечественных транспортных средств для многодетных семей. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:43:00+03:00
2025-01-25T13:43:00+03:00
2025-01-25T13:43:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос производства отечественных транспортных средств для многодетных семей. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года. "Рассмотреть вопрос о разработке и поддержке производства отечественных транспортных средств, предназначенных для использования многодетными семьями", - говорится на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу ожидается до 15 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250125/putin-1995457213.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей
Путин поручил рассмотреть вопрос создания автомобилей для многодетных семей