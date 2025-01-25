https://ria.ru/20250125/putin-1995459433.html

Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей

Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос производства отечественных транспортных средств для многодетных семей. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T13:43:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос производства отечественных транспортных средств для многодетных семей. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года. "Рассмотреть вопрос о разработке и поддержке производства отечественных транспортных средств, предназначенных для использования многодетными семьями", - говорится на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу ожидается до 15 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250125/putin-1995457213.html

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россия, владимир путин, общество