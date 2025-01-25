https://ria.ru/20250125/putin-1995457213.html
Путин поручил регионам повысить доступность транспорта для семей с детьми
Путин поручил регионам повысить доступность транспорта для семей с детьми - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил регионам повысить доступность транспорта для семей с детьми
Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям проработать вопросы повышения доступности общественного транспорта для семей с детьми, в том... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:33:00+03:00
2025-01-25T13:33:00+03:00
2025-01-25T13:33:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям проработать вопросы повышения доступности общественного транспорта для семей с детьми, в том числе для многодетных, следует из перечня поручений президента по итогам заседания госсовета. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации проработать вопросы повышения качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок маршрутным транспортом общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай, микроавтобус), в том числе в части обеспечения закупок транспортных средств, имеющих возможность перевозок родителей с детьми в детских колясках", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 мая, а затем – один раз в полгода. Ответственными назначены главы регионов.
https://ria.ru/20250125/putin-1995454371.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил регионам повысить доступность транспорта для семей с детьми
Путин: нужно повысить доступность общественного транспорта для семей с детьми