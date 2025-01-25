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Путин поручил предоставить скидку на авиабилеты для детей до 12 лет - РИА Новости, 25.01.2025
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13:25 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/putin-1995456692.html
Путин поручил предоставить скидку на авиабилеты для детей до 12 лет
Путин поручил предоставить скидку на авиабилеты для детей до 12 лет - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил предоставить скидку на авиабилеты для детей до 12 лет
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению для детей до 12 лет скидки не менее 50% от стоимости авиабилета по России, доложить до 1... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:25:00+03:00
2025-01-25T13:25:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению для детей до 12 лет скидки не менее 50% от стоимости авиабилета по России, доложить до 1 февраля. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ ... принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50 процентов от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил предоставить скидку на авиабилеты для детей до 12 лет

Путин поручил предоставить детям до 12 лет скидку в 50% от стоимости авиабилета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению для детей до 12 лет скидки не менее 50% от стоимости авиабилета по России, доложить до 1 февраля.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ ... принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50 процентов от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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