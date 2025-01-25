https://ria.ru/20250125/putin-1995455854.html

Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи

Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T13:12:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения: по использованию рекламы в целях популяризации образа многодетной семьи... Срок – 5 марта 2025 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250125/putin-1995454901.html

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общество, россия, владимир путин