https://ria.ru/20250125/putin-1995455854.html
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:12:00+03:00
2025-01-25T13:12:00+03:00
2025-01-25T13:38:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения: по использованию рекламы в целях популяризации образа многодетной семьи... Срок – 5 марта 2025 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250125/putin-1995454901.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи
Путин поручил разработать предложения по популяризации образа многодетной семьи