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Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи - РИА Новости, 25.01.2025
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13:12 25.01.2025 (обновлено: 13:38 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/putin-1995455854.html
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:12:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения: по использованию рекламы в целях популяризации образа многодетной семьи... Срок – 5 марта 2025 года", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи

Путин поручил разработать предложения по популяризации образа многодетной семьи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения: по использованию рекламы в целях популяризации образа многодетной семьи... Срок – 5 марта 2025 года", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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