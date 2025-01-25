https://ria.ru/20250125/putin-1995454371.html

Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми

Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми - РИА Новости, 25.01.2025

Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению качества перевозок в такси семей с детьми, предусмотрев льготные тарифы для... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:48:00+03:00

2025-01-25T12:48:00+03:00

2025-01-25T13:28:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению качества перевозок в такси семей с детьми, предусмотрев льготные тарифы для многодетных.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Провести анализ и представить предложения... по повышению качества и доступности перевозок в легковом такси семей с детьми, включая многодетные семьи, предусмотрев в том числе наличие в транспортных компаниях парка автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), соответствующими весу и росту ребенка, а также установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250125/otdykh-1995453502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин