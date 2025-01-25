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Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми - РИА Новости, 25.01.2025
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12:48 25.01.2025 (обновлено: 13:28 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/putin-1995454371.html
Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми
Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми - РИА Новости, 25.01.2025
Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению качества перевозок в такси семей с детьми, предусмотрев льготные тарифы для... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:48:00+03:00
2025-01-25T13:28:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению качества перевозок в такси семей с детьми, предусмотрев льготные тарифы для многодетных.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Провести анализ и представить предложения... по повышению качества и доступности перевозок в легковом такси семей с детьми, включая многодетные семьи, предусмотрев в том числе наличие в транспортных компаниях парка автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), соответствующими весу и росту ребенка, а также установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми

Путин поручил подготовить предложения о льготных тарифах для многодетных семей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению качества перевозок в такси семей с детьми, предусмотрев льготные тарифы для многодетных.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Провести анализ и представить предложения... по повышению качества и доступности перевозок в легковом такси семей с детьми, включая многодетные семьи, предусмотрев в том числе наличие в транспортных компаниях парка автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), соответствующими весу и росту ребенка, а также установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей", - говорится в документе.
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