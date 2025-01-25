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В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ - РИА Новости, 25.01.2025
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18:35 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/protest-1995482945.html
В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ
В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ - РИА Новости, 25.01.2025
В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ
От 15 до 20 тысяч человек вышли в субботу в немецком Кёльне на акцию протеста против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:35:00+03:00
2025-01-25T18:35:00+03:00
в мире
германия
кельн
мюнстер
фридрих мерц
алиса вайдель
хдс/хсс
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. От 15 до 20 тысяч человек вышли в субботу в немецком Кёльне на акцию протеста против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и их планов по ужесточению миграционной политики, сообщил телеканал NTV. Ранее ХДС/ХСС и Мерц провозгласили так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив этой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. В пятницу кандидат в канцлеры от ФРГ Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи со стремлением обеих партий к ужесточению контроля над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. При этом в субботу Мерц вновь исключил любое сотрудничество с АдГ. "Несмотря на дождливую погоду, в Кёльне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15-20 тысяч человек. Ожидалось около 5 тысяч человек. Многие плакаты были направлены не только против АдГ, но и прямо против лидера ХДС Фридриха Мерца", - пишет NTV. Сообщается, что подобные акции ожидаются также в Мюнстере, Зигене и Берлине. В среду стало известно о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого. В четверг Вайдель опубликовала открытое письмо к Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге на следующей неделе по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны. Поводом для этого стало нападение в Ашаффенбурге. В пятницу Мерц заявил, что на следующей неделе внесет в бундестаг предложения по ограничению нелегальной миграции. Он подчеркнул, что фракция ХДС/ХСС внесет эти предложения "вне зависимости от того, кто с ними согласен", добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и "не согласен ни с одним предложением АдГ".
https://ria.ru/20250125/adg-1995475131.html
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994408111.html
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в мире, германия, кельн, мюнстер, фридрих мерц, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, Кельн, Мюнстер, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ

NTV: в Кельне около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. От 15 до 20 тысяч человек вышли в субботу в немецком Кёльне на акцию протеста против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и их планов по ужесточению миграционной политики, сообщил телеканал NTV.
Ранее ХДС/ХСС и Мерц провозгласили так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив этой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. В пятницу кандидат в канцлеры от ФРГ Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи со стремлением обеих партий к ужесточению контроля над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. При этом в субботу Мерц вновь исключил любое сотрудничество с АдГ.
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"Несмотря на дождливую погоду, в Кёльне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15-20 тысяч человек. Ожидалось около 5 тысяч человек. Многие плакаты были направлены не только против АдГ, но и прямо против лидера ХДС Фридриха Мерца", - пишет NTV.
Сообщается, что подобные акции ожидаются также в Мюнстере, Зигене и Берлине.
В среду стало известно о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.
В четверг Вайдель опубликовала открытое письмо к Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге на следующей неделе по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны. Поводом для этого стало нападение в Ашаффенбурге.
В пятницу Мерц заявил, что на следующей неделе внесет в бундестаг предложения по ограничению нелегальной миграции. Он подчеркнул, что фракция ХДС/ХСС внесет эти предложения "вне зависимости от того, кто с ними согласен", добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и "не согласен ни с одним предложением АдГ".
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