https://ria.ru/20250125/programma-1995465833.html
Завершение регистрации в программе "Время героев" продлили на месяц
Завершение регистрации в программе "Время героев" продлили на месяц - РИА Новости, 25.01.2025
Завершение регистрации в программе "Время героев" продлили на месяц
Завершение регистрации и прохождение тестирования для участия в программе "Время героев" продлили на месяц - до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:59:00+03:00
2025-01-25T14:59:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
программа "время героев"
сво
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Завершение регистрации и прохождение тестирования для участия в программе "Время героев" продлили на месяц - до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале программы. "Участники дополнительного отбора в программу "Время героев", подавшие заявки, но не успевшие пройти тестирование или завершить регистрацию, смогут сделать это в течение ближайшего месяца – время работы пунктов дистанционной оценки, сроки заполнения анкеты и написания эссе продлеваются с 25 января по 25 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что информация об изменении сроков завершения регистрации и возможности записаться на прохождение тестирования доступна в личном кабинете участников. Порядок прохождения тестов участниками СВО, которые находятся на передовой и не могут прибыть в пункты оценки на тестирование, будет объявлен после заседания Общественного совета, который состоится в ближайшее время. С момента начала дополнительного набора было зарегистрировано почти 22 тысячи человек. Общее число заявок на отбор в программу составило более 65,5 тысяч. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241228/shlyapnikov-1991799414.html
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общество, россия, владимир путин, программа "время героев", сво
Общество, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", СВО
Завершение регистрации в программе "Время героев" продлили на месяц
Завершение регистрации в программе "Время героев" продлили до 25 февраля
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Завершение регистрации и прохождение тестирования для участия в программе "Время героев" продлили на месяц - до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале
программы.
"Участники дополнительного отбора в программу "Время героев", подавшие заявки, но не успевшие пройти тестирование или завершить регистрацию, смогут сделать это в течение ближайшего месяца – время работы пунктов дистанционной оценки, сроки заполнения анкеты и написания эссе продлеваются с 25 января по 25 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация об изменении сроков завершения регистрации и возможности записаться на прохождение тестирования доступна в личном кабинете участников.
Порядок прохождения тестов участниками СВО, которые находятся на передовой и не могут прибыть в пункты оценки на тестирование, будет объявлен после заседания Общественного совета, который состоится в ближайшее время.
С момента начала дополнительного набора было зарегистрировано почти 22 тысячи человек. Общее число заявок на отбор в программу составило более 65,5 тысяч.
Президент РФ Владимир Путин
при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.