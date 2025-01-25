Рейтинг@Mail.ru
"Поставьте точку". В США обратились к ЕС с призывом о России - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/prizyv-1995496647.html
"Поставьте точку". В США обратились к ЕС с призывом о России
"Поставьте точку". В США обратились к ЕС с призывом о России - РИА Новости, 25.01.2025
"Поставьте точку". В США обратились к ЕС с призывом о России
Европейскому Союзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать здраво оценивать свои силы в отношении России, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T22:11:00+03:00
2025-01-25T22:11:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
кайя каллас
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европейскому Союзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать здраво оценивать свои силы в отношении России, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.Он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о том, что "всем нужно быть реалистами по поводу России", так как она якобы представляет для Запада угрозу."Она говорит, что "мы должны быть реалистами". Поставьте точку прямо здесь, именно это вам и нужно сделать, вы должны быть реалистами. Тут не надо быть семи пядей во лбу, &lt;…&gt; есть некоторые вещи, которые несложно понять: во-первых, конфликт подходит к концу, во-вторых, баланс сил бесповоротно на стороне России, и игнорировать это означает, что вы убьете больше украинцев, и в-третьих, это финансовый аспект, у вас нет потенциала", — считает он.По мнению Дэвиса, если бы ЕС рассматривал Россию как "экзистенциальную угрозу", то они бы начали бы беспокоиться и усиленно инвестировать в первые дни конфликта, а не к исходу его третьего года."Может быть, они просто оторваны от реальности. &lt;…&gt; Они думают, что могут говорить все, что хотят, независимо от ого, что на самом деле происходит", — подытожил он.В конце декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Она назвала диалог об урегулировании украинского конфликта важным, но добавила, что сейчас все внимание нужно уделять поддержке Киева, а также призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995466388.html
https://ria.ru/20250122/energiya-1994946070.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_20ccbefdcf5225cfcbe7bc08fbf0ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
"Поставьте точку". В США обратились к ЕС с призывом о России

Подполковник Дэвис: ЕС необходимо быть реалистами в отношении России

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европейскому Союзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать здраво оценивать свои силы в отношении России, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о том, что "всем нужно быть реалистами по поводу России", так как она якобы представляет для Запада угрозу.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США
Вчера, 15:05
"Она говорит, что "мы должны быть реалистами". Поставьте точку прямо здесь, именно это вам и нужно сделать, вы должны быть реалистами. Тут не надо быть семи пядей во лбу, <…> есть некоторые вещи, которые несложно понять: во-первых, конфликт подходит к концу, во-вторых, баланс сил бесповоротно на стороне России, и игнорировать это означает, что вы убьете больше украинцев, и в-третьих, это финансовый аспект, у вас нет потенциала", — считает он.
По мнению Дэвиса, если бы ЕС рассматривал Россию как "экзистенциальную угрозу", то они бы начали бы беспокоиться и усиленно инвестировать в первые дни конфликта, а не к исходу его третьего года.
"Может быть, они просто оторваны от реальности. <…> Они думают, что могут говорить все, что хотят, независимо от ого, что на самом деле происходит", — подытожил он.
В конце декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Она назвала диалог об урегулировании украинского конфликта важным, но добавила, что сейчас все внимание нужно уделять поддержке Киева, а также призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. 22 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов
22 января, 11:59
 
В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала