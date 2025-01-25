https://ria.ru/20250125/prizyv-1995496647.html

"Поставьте точку". В США обратились к ЕС с призывом о России

"Поставьте точку". В США обратились к ЕС с призывом о России - РИА Новости, 25.01.2025

"Поставьте точку". В США обратились к ЕС с призывом о России

Европейскому Союзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать здраво оценивать свои силы в отношении России, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T22:11:00+03:00

2025-01-25T22:11:00+03:00

2025-01-25T22:11:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европейскому Союзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать здраво оценивать свои силы в отношении России, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.Он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о том, что "всем нужно быть реалистами по поводу России", так как она якобы представляет для Запада угрозу."Она говорит, что "мы должны быть реалистами". Поставьте точку прямо здесь, именно это вам и нужно сделать, вы должны быть реалистами. Тут не надо быть семи пядей во лбу, <…> есть некоторые вещи, которые несложно понять: во-первых, конфликт подходит к концу, во-вторых, баланс сил бесповоротно на стороне России, и игнорировать это означает, что вы убьете больше украинцев, и в-третьих, это финансовый аспект, у вас нет потенциала", — считает он.По мнению Дэвиса, если бы ЕС рассматривал Россию как "экзистенциальную угрозу", то они бы начали бы беспокоиться и усиленно инвестировать в первые дни конфликта, а не к исходу его третьего года."Может быть, они просто оторваны от реальности. <…> Они думают, что могут говорить все, что хотят, независимо от ого, что на самом деле происходит", — подытожил он.В конце декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Она назвала диалог об урегулировании украинского конфликта важным, но добавила, что сейчас все внимание нужно уделять поддержке Киева, а также призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995466388.html

https://ria.ru/20250122/energiya-1994946070.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, кайя каллас, евросоюз, нато