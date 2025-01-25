https://ria.ru/20250125/pridnestrove-1995450283.html

В Приднестровье прокомментировали визит Санду в Киев

В Приднестровье прокомментировали визит Санду в Киев - РИА Новости, 25.01.2025

В Приднестровье прокомментировали визит Санду в Киев

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов считает, что визит президента Молдавии Майи Санду в РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:53:00+03:00

2025-01-25T11:53:00+03:00

2025-01-25T21:43:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

украина

майя санду

вадим красносельский

дорин речан

молдовагаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов считает, что визит президента Молдавии Майи Санду в Киев выглядит как пренебрежение к страданиям граждан страны из-за энергетического кризиса. Ранее Санду заявила, что побывает в субботу с рабочим визитом в Киеве и обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли. Она добавила, что отправится "в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину". "В данной ситуации, когда Санду возглавляет власть, сознательно не пропускающую в ПМР газ и сознательно ухудшающую положение народа Приднестровья, такой визит выглядит как демонстративное пренебрежение к страданиям и приднестровцев, и своих сограждан, которые получают неподъемные счета на оплату тарифов ЖКХ", — сказал Сафонов в беседе с РИА Новости. Депутат ПМР также полагает, что вряд ли Санду будет обсуждать в Киеве предложение поставить газ в Приднестровье через контролируемые Украиной трубы. По его словам, сегодня очень высоки риски эскалации конфликта в регионе. "В любом случае Санду вообще не желает включаться хоть в какой-то диалог с Москвой и Тирасполем. Ставленница глобалистов, она включена в механизм масштабной дестабилизации обстановки на юго-западе бывшего Советского Союза. Ее кураторы ясно видят Приднестровье одной из точек дестабилизации с непредсказуемыми последствиями. От того, когда пойдет газ в ПМР, можно будет просчитать дальнейший сценарий дестабилизации", — отметил Сафонов. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский, в свою очередь, призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html

https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html

https://ria.ru/20250124/pmr-1995414850.html

молдавия

кишинев

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, украина, майя санду, вадим красносельский, дорин речан, молдовагаз, газпром, киев