В Приднестровье прокомментировали визит Санду в Киев
Политолог Сафонов назвал визит Санду в Киев пренебрежением к страданиям граждан
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов считает, что визит президента Молдавии Майи Санду в Киев выглядит как пренебрежение к страданиям граждан страны из-за энергетического кризиса.
Ранее Санду заявила, что побывает в субботу с рабочим визитом в Киеве и обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли. Она добавила, что отправится "в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину".
"В данной ситуации, когда Санду возглавляет власть, сознательно не пропускающую в ПМР газ и сознательно ухудшающую положение народа Приднестровья, такой визит выглядит как демонстративное пренебрежение к страданиям и приднестровцев, и своих сограждан, которые получают неподъемные счета на оплату тарифов ЖКХ", — сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.
"В любом случае Санду вообще не желает включаться хоть в какой-то диалог с Москвой и Тирасполем. Ставленница глобалистов, она включена в механизм масштабной дестабилизации обстановки на юго-западе бывшего Советского Союза. Ее кураторы ясно видят Приднестровье одной из точек дестабилизации с непредсказуемыми последствиями. От того, когда пойдет газ в ПМР, можно будет просчитать дальнейший сценарий дестабилизации", — отметил Сафонов.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский, в свою очередь, призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.