https://ria.ru/20250125/pribalty-1995351704.html

Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за все

Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за все - РИА Новости, 25.01.2025

Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за все

Нет ничего опаснее, чем злобное ничтожество, которое после долгих лет унижений и работы на побегушках становится начальником: все будет припомнено всем. РИА Новости, 25.01.2025

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Нет ничего опаснее, чем злобное ничтожество, которое после долгих лет унижений и работы на побегушках становится начальником: все будет припомнено всем.На протяжении десятилетий единственной ценностью Эстонии, Латвии и Литвы для "старого" Запада была их природная, органическая русофобия без всяких ГМО и мгновенная готовность поддерживать любые инициативы, если от них хуже России — в том числе если им самим от этого хуже вдвойне (есть даже мнение, что поговорку "Назло врагам козу продам" родил первый постсоветский руководитель Литвы Альгирдас Бразаускас). Ни в экономическом, ни в военном, ни в политическом смысле "трибалты" никакого влияния на реальные расклады на Западе не оказывали, но были весьма полезны для выполнения всяких грязных работ и провокаций.Окном возможностей для элит прибалтийских тройняшек стало создание Евросоюза и его колоссального бюрократического аппарата. Для провинциальных политиков и госслужащих попадание в евробюрократы считалось сияющей вершиной карьерного роста, а "старые европейцы" в рамках проявления европейской солидарности хозяйской рукой давали им бессмысленные бумагоперекладывательные должности вроде "комиссар ЕС по вопросам евро и социального диалога".Однако с течением времени сила евробюрократии росла, и в один прекрасный момент западные наблюдатели обнаружили, что аппарат Еврокомиссии буквально оккупирован выходцами из Эстонии, Латвии и Литвы. Например, помимо армии еврочиновников различных рангов, за прибалтами в Евросоюзе сейчас аж три ключевые позиции: главный дипломат ЕС (бывшая премьер Эстонии Кая Каллас), комиссар по обороне и космосу (экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс) и комиссар по экономике (экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис).Подобного рода люди, вдруг получившие реальные рычаги и финансы, радостно осознали, что настал их звездный час и теперь все у них попляшут. Забавно, что угроза затанцевать до смерти относится не только к России, но и к бывшим старшим партнерам (а по сути — к боссам и хозяевам) из "настоящей Европы". С самого начала СВО все попытки той же Германии сохранить с Россией политический диалог и экономические связи с особым наслаждением торпедировались, а количество антироссийских (и по факту антиевропейских) инициатив начало расти как снежный ком. В итоге произошла тихая "прибалтизация" Европы, что на фоне разрушения главных евроэкономик и уменьшения политического влияния Германии и Франции, погруженных во внутренний хаос, привело прибалтов к смелому выводу, что теперь здесь главные они.Дошло до того, что попутавшие берега депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы принимали самое активное участие в поддержке протестов в Грузии, а пару дней назад парламент Эстонии принял заявление, в котором Эстония отказывается считать "Грузинскую мечту" законной властью Грузии, поскольку она "пользуется поддержкой Российской Федерации", и легитимным президентом они будут считать только Саломе Зурабишвили, чей срок на должности истек в декабре. Мало того, эстонские депутаты призвали Евросоюз наложить на новых руководителей Грузии санкции и добиться новых выборов в парламент страны.Ясное дело, что шизофреническая эскапада вызвала со стороны Грузии логичную реакцию: председатель парламента Шалва Папуашвили обвинил Эстонию в "абсурдном" вмешательстве во внутренние дела страны, а грузинское правительство заявило, что "Эстония и Литва являются государствами с самым ограниченным суверенитетом в масштабах ЕС, а их правительства действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства". Грузины не правы только в одном: прибалты это делают по своему почину, наслаждаясь "синдромом и. о." во время поисков нового гендиректора.Белая горячка новых прибалтийских евроначальников выражается и в более серьезных по возможным последствиям телодвижениях. Например, на случай договоренностей между Трампом и Путиным и вывода НАТО из конфликта они вкупе с Польшей, Скандинавией и Великобританией в свое время задумали создать "северную НАТО" без США, которая будет продолжать войну даже вопреки воле Вашингтона. Задумываться об этом начали еще до выборов американского президента: в частности, на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне прямо была поставлена задача сделать альянс "трампоустойчивым". Дальше — больше. Мозговой центр The Center for European Policy Analysis (CEPA) приводит слова одного из прибалтийских экспертов, сказанные в ноябре 2024 года: "За кулисами уже более года ходят тихие разговоры о создании коалиции из Эстонии, Латвии, Литвы, Скандинавии и британцев, чтобы защитить Украину. Теперь об этом мы скажем громко".Четырнадцатого января в Финляндии прошел саммит стран Прибалтики и НАТО, по итогам которого было заявлено, что "после трансформации украинского кризиса в исключительно европейский проект Балтийское море станет следующей зоной геополитического противостояния с Россией".Прямо сейчас на полном серьезе прорабатываются планы по блокировке российского судоходства в Балтике под предлогом "контроля над безопасностью коммуникаций", а также по блокаде Калининграда, в связи с чем нон-стоп идут военные учения с участием других стран НАТО. Безумие этого балагана очевидно всем, кого еще не укусили прибалты, потому что мелкая "балтийская лужа" для российских военных представляет собой даже не тир, а избиение младенца мастером спорта по боксу.Еще в 2018 году Дональд Трамп удостоил аудиенции глав Литвы, Латвии и Эстонии, после общения с которыми он назвал их "тупицами", потому что "поладить с Россией — это была бы хорошая, а не плохая вещь, и почти все с этим согласны, за исключением очень тупых людей".Сейчас злобные тупицы, решившие взять исторический реванш, по своей глупости могут натворить немало бед для всех, если их не остановить. Трамп в курсе, что прибалты его боятся и ненавидят, и нет никаких сомнений, что на переговорах с Путиным эта тема обязательно всплывет, и осмелевшая на час "могучая прибалтийская кучка" может потонуть навсегда.

https://ria.ru/20250123/voyska-1995183352.html

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аналитика, латвия, литва, эстония, в мире