https://ria.ru/20250125/prezident-1995191801.html

Зачем президент России впервые открыл ядерный чемоданчик

Зачем президент России впервые открыл ядерный чемоданчик - РИА Новости, 25.01.2025

Зачем президент России впервые открыл ядерный чемоданчик

Как ни парадоксально, но ближе всего к ядерному апокалипсису человечество оказалось уже после холодной войны. Тридцать лет назад мир от гибели отделяли лишь... РИА Новости, 25.01.2025

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Как ни парадоксально, но ближе всего к ядерному апокалипсису человечество оказалось уже после холодной войны. Тридцать лет назад мир от гибели отделяли лишь считаные минуты и профессионализм российских военных. Об уникальном инциденте в мировой истории — в материале РИА Новости.Роковой запускОколо семи утра 25 января 1995 года директор норвежского полигона Аннёйа Колбьёрн Адольфсен дал добро на долгожданный запуск исследовательской ракеты для изучения северного сияния Black Brant XII. С полным удовлетворением он покинул площадку, но через несколько минут был ошеломлен звонком сотрудника: "Что, черт возьми, ты делаешь? Ты понимаешь, что натворил?!" В течение часа базу окружили журналисты со всего мира.Как выяснилось, старт четырехступенчатой ракеты зафиксировала российская радиолокационная станция ПВО. Никаких предупреждений военные не получали и расценили данные радаров как угрозу."Дежурный офицер сообщил об обнаружении баллистической ракеты, запущенной с территории Норвегии", — вспоминал командующий армией предупреждения о ракетном нападении генерал-лейтенант Анатолий Соколов.Полет по оптимальной траектории мог составить три с половиной тысячи километров — фактически расстояние до Москвы. Как пояснял Соколов, гражданская и боевая ракета на радарах, особенно на первом этапе полета, выглядят практически одинаково.Black Brant была намного больше ракет, участвовавших в предыдущих норвежских испытаниях. Ее габариты примерно соответствовали американскому носителю ядерных боеголовок "Трайдент II", запускаемому с подводных лодок. А все это происходило вблизи акватории, где могли находиться субмарины ВМС США.Полезное наследствоРассматривали вариант, что атака вызовет мощный электромагнитный импульс, заглушив РЛС, и тем самым нейтрализует систему предупреждения о нападении. У военных не оставалось выбора: решили действовать по инструкции и доложить на самый верх. В Кремле зазвонил телефон.Стратегические силы были немедленно приведены в состояние повышенной боевой готовности. Уже через несколько минут на столе президента лежал необычный черный кейс. От него зависела судьба всего мира. Впервые в истории задействовали ядерный чемоданчик."Я немедленно связался с Министерством обороны и всеми необходимыми мне военными командирами", — рассказывал потом Борис Ельцин.Чемоданчик не позволяет осуществлять запуск ядерных ракет напрямую, но с его помощью через шифрованный канал поддерживается непрерывная связь военно-политического руководства с командными пунктами. Устройство создали в 1970-х, когда американцы разместили в Европе ракеты "Першинг-2". Подлетное время к границам СССР сократилось вдвое — с 14 до семи минут, а ответный запуск стратегических ракет был возможен только при личном присутствии главнокомандующего. Это стоило драгоценного времени.По одной из версий, идею чемоданчика подал замначальника Генштаба маршал Сергей Ахромеев, которому из разведданных было известно о подобном устройстве, замаскированном под обычный кейс, у президента США. Разработка была полностью отечественной. Первым владельцем стал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев. После распада СССР в 1991-м чемоданчик получил Ельцин."Портфель главы государства носит адъютант. Он обычно ходит во флотской форме", — уточняет в беседе с РИА Новости руководитель протокола Горбачева и Ельцина Владимир Шевченко.На посту президента Борис Николаевич расстался с "кнопкой" только однажды, в 1996-м, когда лег в больницу на операцию. "Перед этим он подписал специальный указ, по которому адъютант с чемоданчиком переходит к и. о. президента премьер-министру Виктору Черномырдину. Как только Ельцин пришел в сознание после наркоза, действие указа прекратилось", — говорит Шевченко. Окончательно с чемоданчиком расстаются при передаче власти.При первом президенте России внешний вид чемоданчика посчитали устаревшем и заменили на атташе-кейс фирмы Samsonite. В компании отрицают, что были к этому причастны. В любом случае все остальное осталось отечественным. Собственный ядерный чемоданчик был также у министра обороны Павла Грачева и начальника Генштаба Михаила Колесникова. Именно они принимали решение 30 лет назад.Могло быть по-другомуЧто произошло в те 20 с лишним минут в Кремле, достоверно не известно. По наиболее распространенной версии, Москва отслеживала полет до падения последнего, четвертого, блока в океан. После этого успокоились.Однако в западной прессе утверждали, что некоторые генералы, приняв падающие компоненты за дополнительные боеголовки, предлагали Ельцину ответить. Президент же проявил осторожность. Конгрессмен Питер Прай, который одним из первых на Западе подробно изучил инцидент, отмечал, что США и другие страны НАТО в мгновение могли стать целью для восьми тысяч ядерных ракет."Встревоженность была самой серьезной за всю историю существования ядерного оружия", — подчеркивал он. Такой опасности не было даже в Карибский кризис 1962-го.Инцидента можно было избежать. В МИД Норвегии предупредили Россию о запуске за полтора месяца. Но точной даты и времени не указали. Все зависело от погоды. В то же время Министерство обороны и подразделения системы предупреждения о ракетном нападении вообще не получали никаких уведомлений.Не допустить катастрофических последствий удалось только благодаря профессионализму военных, оперативно и грамотно сработавших на командном пункте, и эффективной системе ядерного щита, позволившей Москве с точностью отследить весь полет ракеты.Отмечая плачевное состояние российской армии в середине 1990-х, эксперты Массачусетского технологического института указывают, что Москва тем не менее в тот день с помощью спутников получила достоверную информацию об отсутствии запусков баллистических ракет.Впрочем, как подчеркивал американский аналитик Сет Баум из Института глобального риска, сам факт инцидента в период ослабления напряженности между Москвой и Вашингтоном свидетельствовал о "сохраняющейся возможности" прямого конфликта между державами. Даже в условиях максимального сближения с Западом Россия была готова отразить ядерную угрозу, что и продемонстрировала всему миру.

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россия, москва, сша, борис ельцин, нато, владимир шевченко, норвегия