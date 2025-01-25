https://ria.ru/20250125/prazdnik-1995333995.html

25 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 25 января в России и в мире по календарю

25 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

25 января 2025 года в России ежегодно отмечается День студента, или Татьянин день, День Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, День... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. 25 января 2025 года в России ежегодно отмечается День студента, или Татьянин день, День Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, День ирландского кофе, а также профессиональный праздник у штурманов Военно-Морского Флота РФ. Какие еще международные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно 25 января в России отмечается сразу несколько праздников: День студента, или Татьянин день, в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ "Об учреждении Московского университета" – День рождения МГУ, торжества проходят и в честь Дня Генерального штаба Вооруженных сил РФ, чествуют штурманов Военно-Морского Флота РФ. А еще на эту дату приходится необычный праздник – День счастливых снеговиков.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник в этот день отмечают военные, которые прокладывают курс кораблей, судов и авиации ВМФ России, а также контролируют исправность всех навигационных приборов. День штурмана Военно-Морского Флота РФ установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году.День Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации отмечается 25 января в соответствии с приказом министра обороны РФ от 30 января 2002 года. Генштаб является центральным органом военного управления Минобороны России и основным органом управления Вооруженными силами Российской Федерации.Церковный праздник25 января Русская православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую святую, подвергшуюся пыткам за веру. Святую Татиану считают покровительницей студентов.В этот день и чтят память:Это еще дата почитания икон Божией Матери "Акафистная", которая находится в иконостасе соборного храма Введения Пресвятой Богородицы Хилендарского монастыря на Афоне и "Млекопитательница", она первоначально находилась в Лавре преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима. Святитель Савва Сербский привез икону в Хилендарский монастырь на Святой Горе Афон и поставил ее по правую сторону иконостаса, в церкви при Карейской келлии, впоследствии названной Типикарницей.Народный праздникВ народе Татьянин день называли Бабий кут, так на Руси обозначали бабий угол, где хозяйка проводила много времени – место у печки с предметами домашней утвари.Самая старшая женщина в доме в этот день обязательно пекла каравай, как символ солнца и делила на всю семью по кусочку.Кроме того, в этот день нужно навести порядок в доме, но вот студентам выбрасывать мусор в праздник не рекомендовалось, чтобы не потерять знания. Принято подавать милостыню, кормить бездомных животных и птиц.Плохой приметой считаются ссоры, восстановить отношения будет сложно. Нельзя пить алкогольные напитки и хвалится успехами в учебе.Какой сегодня праздник в миреСегодня есть повод насладиться чашечкой восхитительного ароматного ирландского кофе в честь его международного праздника. День ирландского кофе ежегодно отмечается 25 января. Считается, что коктейль из черного кофе, ирландского виски, сахара и взбитых сливок изобрел Джо Шеридан на ирландской авиабазе Фойнс в 1942 году. Рецептов и способов его приготовления, как и любителей этого напитка, множество.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 25 января в разные годы:1547 – на Руси появился официальный титул царя, состоялось венчание на царство Ивана IV Грозного.1701 – в Москве основана школа математических и навигацких наук.1708 – в России напечатали первую книгу гражданским шрифтом (учебник геометрии).1755 – День рождения Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова (МГУ).1763 – Екатерина II учредила Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи.1802 – Наполеон I избран президентом Италии.1858 – впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона-Бертольди.1915 – изобретатель Александр Белл провёл первый трансамериканский сеанс телефонной связи (Нью-Йорк - Сан-Франциско).1919 – открылась первая в СССР государственная библиотечная сессия.1924 – открылись I зимние Олимпийские игры во французском городе Шамони.1932 – СССР и Польша подписали пакт о ненападении.1949 – впервые прошло вручение американской телевизионной премии "Эмми".1960 – в СССР приказом МВД СССР № 020 был расформирован ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).1992 – в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копьё современной конструкции дальше 90 метров.2011 – в Египте началась революция, приведшая к отставке правительства, а затем и президента Хосни Мубарака.2023 – Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики, включая противодействие "излишнему использованию иностранной лексики".Кто из известных людей родился 25 январяВ этот день родились:750 – Лев IV Хазар, император Византии.1627 – Роберт Бойль, англо-ирландский химик, физик, натурфилософ и богослов.1743 – Фридрих Якоби, немецкий философ.1787 – Семён Корсаков, русский изобретатель механических устройств, один из первых в мире кибернетиков.1831 – Константин Леонтьев, русский философ, литературный критик, социолог, публицист, врач, дипломат.1832 – русский художник Иван Шишкин, автор картин "Рожь", "Утро в сосновом лесу", "Корабельная роща" и т. д.1874 – Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель.1928 – Эдуард Шеварднадзе, советский и грузинский политик, президент Грузии (1995–2003).1938 – Владимир Высоцкий, советский поэт, автор-исполнитель песен, актёр театра и кино.1946 – Вячеслав Добрынин, советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист РФ.1989 – Александр Петров, российский актёр театра и кино.ИмениныИменины 25 января отмечают: Илья, Макар, Пётр, Савва, Татьяна.

https://ria.ru/20250123/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20250124/tatyanin_den-1844440617.html

https://ria.ru/20240125/den_generalnogo_shtaba-1922907819.html

https://ria.ru/20250124/prazdniki-1906455182.html

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праздники, религиозные праздники, россия, общество