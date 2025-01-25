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В Польше предупредили Трампа о последствиях роста расходов на оборону - РИА Новости, 25.01.2025
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14:07 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/polsha-1995461894.html
В Польше предупредили Трампа о последствиях роста расходов на оборону
В Польше предупредили Трампа о последствиях роста расходов на оборону - РИА Новости, 25.01.2025
В Польше предупредили Трампа о последствиях роста расходов на оборону
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент США Дональд Трамп станет прислушиваться к мнению европейцев по поводу... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:07:00+03:00
2025-01-25T14:07:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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евросоюз
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент США Дональд Трамп станет прислушиваться к мнению европейцев по поводу украинского конфликта только в том случае, если ЕС значительно увеличит расходы на оборону, передает агентство Блумберг. "Министр обороны Польши предупреждает европейцев: президент США Дональд Трамп будет прислушиваться к их взглядам на Украину только в том случае, если они начнут значительно вкладываться в свою собственную безопасность", - говорится в публикации. Косиняк-Камыш, который дал агентству интервью, заявил, что "рецепт прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность". Он также предложил направить на оборону неиспользованные средства, предназначавшиеся для борьбы с последствиями пандемии. По данным агентства, глава польского минобороны также предложил выпустить совместные долговые обязательства ЕС для финансирования военных расходов. По его мнению, текущий объем оборонного бюджета блока, составляющий 1,5 миллиарда евро, "просто позорный". Ранее Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта. При этом он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995234941.html
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в мире, польша, сша, украина, дональд трамп, владислав косиняк-камыш , евросоюз, нато
В мире, Польша, США, Украина, Дональд Трамп, Владислав Косиняк-Камыш , Евросоюз, НАТО
В Польше предупредили Трампа о последствиях роста расходов на оборону

Косиняк-Камыш назвал условие для прислушивания Трампа к мнению ЕС

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент США Дональд Трамп станет прислушиваться к мнению европейцев по поводу украинского конфликта только в том случае, если ЕС значительно увеличит расходы на оборону, передает агентство Блумберг.
"Министр обороны Польши предупреждает европейцев: президент США Дональд Трамп будет прислушиваться к их взглядам на Украину только в том случае, если они начнут значительно вкладываться в свою собственную безопасность", - говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп допустил остановку финансирования НАТО
24 января, 01:14
Косиняк-Камыш, который дал агентству интервью, заявил, что "рецепт прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность".
Он также предложил направить на оборону неиспользованные средства, предназначавшиеся для борьбы с последствиями пандемии.
По данным агентства, глава польского минобороны также предложил выпустить совместные долговые обязательства ЕС для финансирования военных расходов. По его мнению, текущий объем оборонного бюджета блока, составляющий 1,5 миллиарда евро, "просто позорный".
Ранее Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта. При этом он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.
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Вчера, 11:43
 
В миреПольшаСШАУкраинаДональд ТрампВладислав Косиняк-КамышЕвросоюзНАТО
 
 
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