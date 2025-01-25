https://ria.ru/20250125/plutoniy-1995430446.html

Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония - РИА Новости, 25.01.2025

Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", об этом заявило... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T05:41:00+03:00

2025-01-25T05:41:00+03:00

2025-01-25T05:50:00+03:00

в мире

великобритания

англия

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914830843_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7fdd292402d16dc3f99bdcf2611691ef.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", об этом заявило Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов страны (NDA). Ядерный комплекс "Селлафилд" располагается в Северной Англии на побережье Ирландского моря. По информации Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за время разработки ядерного оружия и ввезенные из-за рубежа."Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) приветствует сегодняшнее стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде...", — говорится в заявлении кабмина Британии.NDA пообещало найти безопасный способ захоронения отходов. В будущем кабмин намерен получить разрешение на реализацию программы по переработке ядерных отходов.Как пишет Telegraph, решение захоронить плутоний столкнулось с критикой. В частности, источник издания в атомной отрасли Соединенного королевства назвал этот шаг "исключительно глупым и недальновидным", подчеркнув, что сравнив подобные меры с вандализмом.

https://ria.ru/20250117/ssha-1994114583.html

https://ria.ru/20250103/uran-1992449771.html

великобритания

англия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, англия, земля