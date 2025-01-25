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Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония - РИА Новости, 25.01.2025
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05:41 25.01.2025 (обновлено: 05:50 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/plutoniy-1995430446.html
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония - РИА Новости, 25.01.2025
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония
Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", об этом заявило... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", об этом заявило Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов страны (NDA). Ядерный комплекс "Селлафилд" располагается в Северной Англии на побережье Ирландского моря. По информации Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за время разработки ядерного оружия и ввезенные из-за рубежа."Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) приветствует сегодняшнее стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде...", — говорится в заявлении кабмина Британии.NDA пообещало найти безопасный способ захоронения отходов. В будущем кабмин намерен получить разрешение на реализацию программы по переработке ядерных отходов.Как пишет Telegraph, решение захоронить плутоний столкнулось с критикой. В частности, источник издания в атомной отрасли Соединенного королевства назвал этот шаг "исключительно глупым и недальновидным", подчеркнув, что сравнив подобные меры с вандализмом.
https://ria.ru/20250117/ssha-1994114583.html
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в мире, великобритания, англия, земля
В мире, Великобритания, Англия, Земля
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония из комплекса Селлафилд

© AP Photo / DAVE THOMPSONЯдерный комплекс "Селлафилд" в Великобритании
Ядерный комплекс Селлафилд в Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / DAVE THOMPSON
Ядерный комплекс "Селлафилд" в Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", об этом заявило Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов страны (NDA).
Ядерный комплекс "Селлафилд" располагается в Северной Англии на побережье Ирландского моря. По информации Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за время разработки ядерного оружия и ввезенные из-за рубежа.
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"Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) приветствует сегодняшнее стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде...", — говорится в заявлении кабмина Британии.
NDA пообещало найти безопасный способ захоронения отходов. В будущем кабмин намерен получить разрешение на реализацию программы по переработке ядерных отходов.
Как пишет Telegraph, решение захоронить плутоний столкнулось с критикой. В частности, источник издания в атомной отрасли Соединенного королевства назвал этот шаг "исключительно глупым и недальновидным", подчеркнув, что сравнив подобные меры с вандализмом.
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