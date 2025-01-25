https://ria.ru/20250125/plutoniy-1995430446.html
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония - РИА Новости, 25.01.2025
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония
Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", об этом заявило... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:41:00+03:00
2025-01-25T05:41:00+03:00
2025-01-25T05:50:00+03:00
в мире
великобритания
англия
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914830843_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7fdd292402d16dc3f99bdcf2611691ef.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", об этом заявило Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов страны (NDA). Ядерный комплекс "Селлафилд" располагается в Северной Англии на побережье Ирландского моря. По информации Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за время разработки ядерного оружия и ввезенные из-за рубежа."Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) приветствует сегодняшнее стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде...", — говорится в заявлении кабмина Британии.NDA пообещало найти безопасный способ захоронения отходов. В будущем кабмин намерен получить разрешение на реализацию программы по переработке ядерных отходов.Как пишет Telegraph, решение захоронить плутоний столкнулось с критикой. В частности, источник издания в атомной отрасли Соединенного королевства назвал этот шаг "исключительно глупым и недальновидным", подчеркнув, что сравнив подобные меры с вандализмом.
https://ria.ru/20250117/ssha-1994114583.html
https://ria.ru/20250103/uran-1992449771.html
великобритания
англия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914830843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c44c5a0c12677b762c21e410e29d9316.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, англия, земля
В мире, Великобритания, Англия, Земля
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония
Британия захоронит крупнейшие в мире запасы плутония из комплекса Селлафилд