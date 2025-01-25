https://ria.ru/20250125/plennyj-1995437733.html
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира - РИА Новости, 25.01.2025
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира
Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, распространенном Минобороны РФ, как их старшего командира, капитана, свои же взорвали FPV-дроном за то,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T09:22:00+03:00
2025-01-25T09:22:00+03:00
2025-01-25T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_6e55255760fc1317f8ec7a2d6fb4d882.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, распространенном Минобороны РФ, как их старшего командира, капитана, свои же взорвали FPV-дроном за то, что подразделение сдалось в плен. Военнопленный ВСУ Сергей Щерба долго избегал прохождения службы, скрывался на даче или уезжал в другие регионы к родственникам, но избежать насильственного призыва ему все-таки не удалось. "В первый же мой боевой выход российские военнослужащие пошли на штурм нашего опорника. Нас окружили и заглушили дронами, мы ничего не слышали. Мы даже не понимали, что это штурм наших позиций. Осознали это только когда услышали голос русских штурмовиков, которые предложили выйти из блиндажа и сдаться. Старший у нас был Петрович, он - капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон", - сказал Щерба. Кроме того, он рассказал, что в связи с нехваткой людей на фронте программа обучения мобилизованных солдат сокращена до минимума. По его словам, с двенадцати месяцев подготовку сократили до одного, а назначенные инструкторы ВСУ сами не понимали, чему учить прибывающих на военную службу людей. В инженерном отношении позиции ВСУ были плохо подготовлены и оборудованы, вместо надежного наката из бревен и земли у националистов была только полиэтиленовая пленка, которая могла спасти от дождя или снега, а не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников, пожаловался пленный.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира
Украинский военный рассказал, как его командира взорвали дроном за сдачу в плен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, распространенном Минобороны РФ, как их старшего командира, капитана, свои же взорвали FPV-дроном за то, что подразделение сдалось в плен.
Военнопленный ВСУ
Сергей Щерба долго избегал прохождения службы, скрывался на даче или уезжал в другие регионы к родственникам, но избежать насильственного призыва ему все-таки не удалось.
"В первый же мой боевой выход российские военнослужащие пошли на штурм нашего опорника. Нас окружили и заглушили дронами, мы ничего не слышали. Мы даже не понимали, что это штурм наших позиций. Осознали это только когда услышали голос русских штурмовиков, которые предложили выйти из блиндажа и сдаться. Старший у нас был Петрович, он - капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон", - сказал Щерба.
Кроме того, он рассказал, что в связи с нехваткой людей на фронте программа обучения мобилизованных солдат сокращена до минимума. По его словам, с двенадцати месяцев подготовку сократили до одного, а назначенные инструкторы ВСУ сами не понимали, чему учить прибывающих на военную службу людей.
В инженерном отношении позиции ВСУ были плохо подготовлены и оборудованы, вместо надежного наката из бревен и земли у националистов была только полиэтиленовая пленка, которая могла спасти от дождя или снега, а не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников, пожаловался пленный.