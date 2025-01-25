https://ria.ru/20250125/plennyj-1995437733.html

Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира

Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира - РИА Новости, 25.01.2025

Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира

Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, распространенном Минобороны РФ, как их старшего командира, капитана, свои же взорвали FPV-дроном за то,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T09:22:00+03:00

2025-01-25T09:22:00+03:00

2025-01-25T09:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, распространенном Минобороны РФ, как их старшего командира, капитана, свои же взорвали FPV-дроном за то, что подразделение сдалось в плен. Военнопленный ВСУ Сергей Щерба долго избегал прохождения службы, скрывался на даче или уезжал в другие регионы к родственникам, но избежать насильственного призыва ему все-таки не удалось. "В первый же мой боевой выход российские военнослужащие пошли на штурм нашего опорника. Нас окружили и заглушили дронами, мы ничего не слышали. Мы даже не понимали, что это штурм наших позиций. Осознали это только когда услышали голос русских штурмовиков, которые предложили выйти из блиндажа и сдаться. Старший у нас был Петрович, он - капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон", - сказал Щерба. Кроме того, он рассказал, что в связи с нехваткой людей на фронте программа обучения мобилизованных солдат сокращена до минимума. По его словам, с двенадцати месяцев подготовку сократили до одного, а назначенные инструкторы ВСУ сами не понимали, чему учить прибывающих на военную службу людей. В инженерном отношении позиции ВСУ были плохо подготовлены и оборудованы, вместо надежного наката из бревен и земли у националистов была только полиэтиленовая пленка, которая могла спасти от дождя или снега, а не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников, пожаловался пленный.

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)