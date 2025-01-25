Рейтинг@Mail.ru
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/plennyj-1995437733.html
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира - РИА Новости, 25.01.2025
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира
Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, распространенном Минобороны РФ, как их старшего командира, капитана, свои же взорвали FPV-дроном за то,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T09:22:00+03:00
2025-01-25T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_6e55255760fc1317f8ec7a2d6fb4d882.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, распространенном Минобороны РФ, как их старшего командира, капитана, свои же взорвали FPV-дроном за то, что подразделение сдалось в плен. Военнопленный ВСУ Сергей Щерба долго избегал прохождения службы, скрывался на даче или уезжал в другие регионы к родственникам, но избежать насильственного призыва ему все-таки не удалось. "В первый же мой боевой выход российские военнослужащие пошли на штурм нашего опорника. Нас окружили и заглушили дронами, мы ничего не слышали. Мы даже не понимали, что это штурм наших позиций. Осознали это только когда услышали голос русских штурмовиков, которые предложили выйти из блиндажа и сдаться. Старший у нас был Петрович, он - капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон", - сказал Щерба. Кроме того, он рассказал, что в связи с нехваткой людей на фронте программа обучения мобилизованных солдат сокращена до минимума. По его словам, с двенадцати месяцев подготовку сократили до одного, а назначенные инструкторы ВСУ сами не понимали, чему учить прибывающих на военную службу людей. В инженерном отношении позиции ВСУ были плохо подготовлены и оборудованы, вместо надежного наката из бревен и земли у националистов была только полиэтиленовая пленка, которая могла спасти от дождя или снега, а не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников, пожаловался пленный.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский военный рассказал, как сослуживцы взорвали дроном его командира

Украинский военный рассказал, как его командира взорвали дроном за сдачу в плен

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, распространенном Минобороны РФ, как их старшего командира, капитана, свои же взорвали FPV-дроном за то, что подразделение сдалось в плен.
Военнопленный ВСУ Сергей Щерба долго избегал прохождения службы, скрывался на даче или уезжал в другие регионы к родственникам, но избежать насильственного призыва ему все-таки не удалось.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
"Поджимает время": в Германии сделали пророческое для Украины заявление
Вчера, 07:22
"В первый же мой боевой выход российские военнослужащие пошли на штурм нашего опорника. Нас окружили и заглушили дронами, мы ничего не слышали. Мы даже не понимали, что это штурм наших позиций. Осознали это только когда услышали голос русских штурмовиков, которые предложили выйти из блиндажа и сдаться. Старший у нас был Петрович, он - капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон", - сказал Щерба.
Кроме того, он рассказал, что в связи с нехваткой людей на фронте программа обучения мобилизованных солдат сокращена до минимума. По его словам, с двенадцати месяцев подготовку сократили до одного, а назначенные инструкторы ВСУ сами не понимали, чему учить прибывающих на военную службу людей.
В инженерном отношении позиции ВСУ были плохо подготовлены и оборудованы, вместо надежного наката из бревен и земли у националистов была только полиэтиленовая пленка, которая могла спасти от дождя или снега, а не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников, пожаловался пленный.
С мирными не церемониться – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
5 января, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала