https://ria.ru/20250125/peregovory-1995448453.html

"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах

"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах - РИА Новости, 25.01.2025

"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:06:00+03:00

2025-01-25T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом."Сейчас Зеленский является главной преградой на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине. Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной", — написал Patin-couffin."Пора остановиться, учитывая, что мы разорены, — призвал Lisk. — США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище". "Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы", — отметил Steak-frites."Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей", — указал Jack Finance.Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает сигналы о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995442682.html

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, всемирный экономический форум в давосе