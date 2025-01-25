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"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах - РИА Новости, 25.01.2025
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11:06 25.01.2025 (обновлено: 14:37 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/peregovory-1995448453.html
"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах
"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах - РИА Новости, 25.01.2025
"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:06:00+03:00
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в мире
россия
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владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом."Сейчас Зеленский является главной преградой на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине. Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной", — написал Patin-couffin."Пора остановиться, учитывая, что мы разорены, — призвал Lisk. — США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище". &quot;Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы&quot;, — отметил Steak-frites."Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей", — указал Jack Finance.Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает сигналы о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995442682.html
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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РИА Новости
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Всемирный экономический форум в Давосе

"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом.
«
"Сейчас Зеленский является главной преградой на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине. Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной", — написал Patin-couffin.
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"Пора остановиться, учитывая, что мы разорены, — призвал Lisk. — США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище".
«

"Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы", — отметил Steak-frites.

"Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей", — указал Jack Finance.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает сигналы о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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