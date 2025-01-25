"Преграда на пути". На Западе отреагировали на слова Путина о переговорах
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом.
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"Сейчас Зеленский является главной преградой на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине. Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной", — написал Patin-couffin.
"Пора остановиться, учитывая, что мы разорены, — призвал Lisk. — США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище".
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"Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы", — отметил Steak-frites.
"Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей", — указал Jack Finance.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает сигналы о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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