https://ria.ru/20250125/pentagon-1995431028.html

Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона

Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона - РИА Новости, 25.01.2025

Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона

Сенат США утвердил Пита Хегсета на посту главы Пентагона. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T05:58:00+03:00

2025-01-25T05:58:00+03:00

2025-01-25T05:58:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

марко рубио

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Сенат США утвердил Пита Хегсета на посту главы Пентагона. Кандидатура прошла с минимальным необходимым перевесом, свидетельствуют результаты голосования. Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев, но номинанта Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа. На данный момент полное одобрение сената уже получили Марк Рубио, назначенный госсекретарем США, и Джон Рэтклифф, ставший новым директором ЦРУ. Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".

https://ria.ru/20250124/tramp-1995332104.html

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2025

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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)