https://ria.ru/20250125/pentagon-1995431028.html
Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона
Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона - РИА Новости, 25.01.2025
Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона
Сенат США утвердил Пита Хегсета на посту главы Пентагона. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:58:00+03:00
2025-01-25T05:58:00+03:00
2025-01-25T05:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Сенат США утвердил Пита Хегсета на посту главы Пентагона. Кандидатура прошла с минимальным необходимым перевесом, свидетельствуют результаты голосования. Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев, но номинанта Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа. На данный момент полное одобрение сената уже получили Марк Рубио, назначенный госсекретарем США, и Джон Рэтклифф, ставший новым директором ЦРУ. Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".
https://ria.ru/20250124/tramp-1995332104.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона
Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны