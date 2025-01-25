https://ria.ru/20250125/pensiya-1995425169.html

В ГД назвали средний размер страховой пенсии с февраля

В ГД назвали средний размер страховой пенсии с февраля - РИА Новости, 25.01.2025

В ГД назвали средний размер страховой пенсии с февраля

Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T03:39:00+03:00

2025-01-25T03:39:00+03:00

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общество

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никита чаплин

владимир путин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции."С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3 процента, и сейчас составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2 процента, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей", — сказал Чаплин.

https://ria.ru/20250123/pensiya-1995059564.html

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2025

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общество, россия, никита чаплин, владимир путин, госдума рф, единая россия