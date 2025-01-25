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В ГД назвали средний размер страховой пенсии с февраля - РИА Новости, 25.01.2025
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03:39 25.01.2025 (обновлено: 06:09 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/pensiya-1995425169.html
В ГД назвали средний размер страховой пенсии с февраля
В ГД назвали средний размер страховой пенсии с февраля - РИА Новости, 25.01.2025
В ГД назвали средний размер страховой пенсии с февраля
Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T03:39:00+03:00
2025-01-25T06:09:00+03:00
общество
россия
никита чаплин
владимир путин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции."С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3 процента, и сейчас составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2 процента, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей", — сказал Чаплин.
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общество, россия, никита чаплин, владимир путин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД назвали средний размер страховой пенсии с февраля

Депутат Чаплин: размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции.
"С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3 процента, и сейчас составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2 процента, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей", — сказал Чаплин.
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