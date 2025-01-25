Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом
Гашков покинул пост главы минздрава Камчатки после скандала в онкодиспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков отправлен в отставку после скандала в краевом онкологическом диспансере, где вирусами гепатита В и С заразились почти 40 человек, написал в своем канале в Telegram губернатор региона Владимир Солодов.
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"Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края", — сообщил губернатор.
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В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитами. Для этого в регион прибыли инфекционисты и эпидемиологи из Москвы.
По предварительным данным, заражение гепатитами происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах. Сам кабинет закрыт до 27 января. Сейчас там ведется установка системы видеонаблюдения, которая поможет контролировать качество работы персонала и процедуры обеззараживания инструментов, используемых для оказания услуги компьютерной томографии.
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