https://ria.ru/20250125/otstavka-1995420422.html

Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом

Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом - РИА Новости, 25.01.2025

Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом

Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков отправлен в отставку после скандала в краевом онкологическом диспансере, где вирусами гепатита В и С... РИА Новости, 25.01.2025

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков отправлен в отставку после скандала в краевом онкологическом диспансере, где вирусами гепатита В и С заразились почти 40 человек, написал в своем канале в Telegram губернатор региона Владимир Солодов. "Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края", — сообщил губернатор.В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитами. Для этого в регион прибыли инфекционисты и эпидемиологи из Москвы. По предварительным данным, заражение гепатитами происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах. Сам кабинет закрыт до 27 января. Сейчас там ведется установка системы видеонаблюдения, которая поможет контролировать качество работы персонала и процедуры обеззараживания инструментов, используемых для оказания услуги компьютерной томографии.

https://realty.ria.ru/20250116/rostov-1994003533.html

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камчатка, камчатский край, москва, владимир солодов, telegram