Рейтинг@Mail.ru
Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 25.01.2025 (обновлено: 06:21 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/otstavka-1995420422.html
Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом
Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом - РИА Новости, 25.01.2025
Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом
Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков отправлен в отставку после скандала в краевом онкологическом диспансере, где вирусами гепатита В и С... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:37:00+03:00
2025-01-25T06:21:00+03:00
камчатка
камчатский край
москва
владимир солодов
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747381616_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_fe86a9f4709cfb558fd2688a03a9df09.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков отправлен в отставку после скандала в краевом онкологическом диспансере, где вирусами гепатита В и С заразились почти 40 человек, написал в своем канале в Telegram губернатор региона Владимир Солодов. &quot;Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края&quot;, — сообщил губернатор.В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитами. Для этого в регион прибыли инфекционисты и эпидемиологи из Москвы. По предварительным данным, заражение гепатитами происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах. Сам кабинет закрыт до 27 января. Сейчас там ведется установка системы видеонаблюдения, которая поможет контролировать качество работы персонала и процедуры обеззараживания инструментов, используемых для оказания услуги компьютерной томографии.
https://realty.ria.ru/20250116/rostov-1994003533.html
https://ria.ru/20241222/nachalnik-1990711826.html
камчатка
камчатский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747381616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b65acb296b5d1cdb55bab37d9a72d852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, камчатский край, москва, владимир солодов, telegram
Камчатка, Камчатский край, Москва, Владимир Солодов, Telegram
Главу минздрава Камчатки отправили в отставку после скандала с гепатитом

Гашков покинул пост главы минздрава Камчатки после скандала в онкодиспансере

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков отправлен в отставку после скандала в краевом онкологическом диспансере, где вирусами гепатита В и С заразились почти 40 человек, написал в своем канале в Telegram губернатор региона Владимир Солодов.
«

"Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края", — сообщил губернатор.

Глава минстроя Ростовской области Юрий Сильвестров - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Глава минстроя Ростовской области ушел в отставку
16 января, 14:29
В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитами. Для этого в регион прибыли инфекционисты и эпидемиологи из Москвы.
По предварительным данным, заражение гепатитами происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах. Сам кабинет закрыт до 27 января. Сейчас там ведется установка системы видеонаблюдения, которая поможет контролировать качество работы персонала и процедуры обеззараживания инструментов, используемых для оказания услуги компьютерной томографии.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку
22 декабря 2024, 15:59
 
КамчаткаКамчатский крайМоскваВладимир СолодовTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала