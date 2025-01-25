https://ria.ru/20250125/otkaz-1995430305.html
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи - РИА Новости, 25.01.2025
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи
Государство, где находится актер Артур Смольянинов*, заочно арестованный по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти, отказала в правовой... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:37:00+03:00
2025-01-25T05:37:00+03:00
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россия
москва
артур смольянинов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Государство, где находится актер Артур Смольянинов*, заочно арестованный по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти, отказала в правовой помощи российским следователям, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе", — указано в заявлении.Правоохранители обращались к государству, где скрывается артист, и направляли запрос о правовой помощи и предоставлении сведений.Предположительно, Смольянинов* находится в Латвии: неделю назад он опубликовал в Instagram** видеозапись с геотегом Юрмалы. Вместе с тем актер ставил геотеги из Берлина, Ниццы и Черногории. Кроме того, он давал концерты в Париже и Америке.Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания в стране. Актеру обвинили в возбуждении ненависти или вражды в сети, а также в распространении ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинова* объявили в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов** Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html
https://ria.ru/20250110/inoagent-1993201621.html
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россия, москва, артур смольянинов, юрмала, латвия
Россия, Москва, Артур Смольянинов, Юрмала, Латвия
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи
Государство, где находится Смольянинов, отказало России в правовой помощи
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Государство, где находится актер Артур Смольянинов*, заочно арестованный по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти, отказала в правовой помощи российским следователям, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе", — указано в заявлении.
Правоохранители обращались к государству, где скрывается артист, и направляли запрос о правовой помощи и предоставлении сведений.
Предположительно, Смольянинов* находится в Латвии
: неделю назад он опубликовал в Instagram** видеозапись с геотегом Юрмалы. Вместе с тем актер ставил геотеги из Берлина, Ниццы и Черногории. Кроме того, он давал концерты в Париже и Америке.
Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания в стране. Актеру обвинили в возбуждении ненависти или вражды в сети, а также в распространении ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинова* объявили в международный розыск.
Минюст внес Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023-го. В мае этого же года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
** Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России