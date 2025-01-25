Рейтинг@Mail.ru
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 25.01.2025 (обновлено: 08:29 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/otkaz-1995430305.html
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи - РИА Новости, 25.01.2025
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи
Государство, где находится актер Артур Смольянинов*, заочно арестованный по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти, отказала в правовой... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:37:00+03:00
2025-01-25T08:29:00+03:00
россия
москва
артур смольянинов
юрмала
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843518071_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_3457dcd818c01ddf8cc392cb34de483e.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Государство, где находится актер Артур Смольянинов*, заочно арестованный по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти, отказала в правовой помощи российским следователям, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе", — указано в заявлении.Правоохранители обращались к государству, где скрывается артист, и направляли запрос о правовой помощи и предоставлении сведений.Предположительно, Смольянинов* находится в Латвии: неделю назад он опубликовал в Instagram** видеозапись с геотегом Юрмалы. Вместе с тем актер ставил геотеги из Берлина, Ниццы и Черногории. Кроме того, он давал концерты в Париже и Америке.Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания в стране. Актеру обвинили в возбуждении ненависти или вражды в сети, а также в распространении ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинова* объявили в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов** Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html
https://ria.ru/20250110/inoagent-1993201621.html
https://ria.ru/20250117/morgenshtern-1994192229.html
россия
москва
юрмала
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843518071_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_4fe4b94ce5867b2a32b77150963a0a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, артур смольянинов, юрмала, латвия
Россия, Москва, Артур Смольянинов, Юрмала, Латвия
Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи

Государство, где находится Смольянинов, отказало России в правовой помощи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Государство, где находится актер Артур Смольянинов*, заочно арестованный по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти, отказала в правовой помощи российским следователям, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе", — указано в заявлении.
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов
Вчера, 11:05
Правоохранители обращались к государству, где скрывается артист, и направляли запрос о правовой помощи и предоставлении сведений.
Предположительно, Смольянинов* находится в Латвии: неделю назад он опубликовал в Instagram** видеозапись с геотегом Юрмалы. Вместе с тем актер ставил геотеги из Берлина, Ниццы и Черногории. Кроме того, он давал концерты в Париже и Америке.
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах
10 января, 20:59
Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания в стране. Актеру обвинили в возбуждении ненависти или вражды в сети, а также в распространении ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинова* объявили в международный розыск.

Минюст внес Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023-го. В мае этого же года он попал в перечень террористов и экстремистов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
** Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах
17 января, 13:59
 
РоссияМоскваАртур СмольяниновЮрмалаЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала