https://ria.ru/20250125/otdykh-1995453502.html
Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми
Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительные меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных, соответствующий... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:40:00+03:00
2025-01-25T12:40:00+03:00
2025-01-25T12:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879942875_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_8cf874b0bdad239d15d2c8b49ad8583a.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительные меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных, соответствующий документ размещен на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: проработать дополнительные меры по организации отдыха семей, имеющих детей, особенно многодетных семей. Доклад – до 15 апреля 2025 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250113/pravitelstvo-1993455068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879942875_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_fdbc5398c5da3601c8ee0e6c1942dc63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми
Путин поручил проработать допмеры по организации отдыха семей с детьми