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Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми - РИА Новости, 25.01.2025
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12:40 25.01.2025 (обновлено: 12:48 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/otdykh-1995453502.html
Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми
Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительные меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных, соответствующий... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:40:00+03:00
2025-01-25T12:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительные меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных, соответствующий документ размещен на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: проработать дополнительные меры по организации отдыха семей, имеющих детей, особенно многодетных семей. Доклад – до 15 апреля 2025 года", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми

Путин поручил проработать допмеры по организации отдыха семей с детьми

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДетский лагерь
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Детский лагерь. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительные меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных, соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: проработать дополнительные меры по организации отдыха семей, имеющих детей, особенно многодетных семей. Доклад – до 15 апреля 2025 года", - говорится в документе.
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13 января, 12:55
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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