https://ria.ru/20250125/otdykh-1995453502.html

Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми

Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поручил проработать меры по организации отдыха семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительные меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных, соответствующий... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:40:00+03:00

2025-01-25T12:40:00+03:00

2025-01-25T12:48:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительные меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных, соответствующий документ размещен на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: проработать дополнительные меры по организации отдыха семей, имеющих детей, особенно многодетных семей. Доклад – до 15 апреля 2025 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250113/pravitelstvo-1993455068.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин