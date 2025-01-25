https://ria.ru/20250125/orkestr-1995416997.html

Львовский военный оркестр отправляют на передовую, заявили в Раде

Львовский военный оркестр отправляют на передовую, заявили в Раде - РИА Новости, 25.01.2025

Львовский военный оркестр отправляют на передовую, заявили в Раде

Музыкантов Львовского военного оркестра отправляют в пехотные подразделения на передовую, сообщила депутат Верховной рады Украины София Федина. РИА Новости, 25.01.2025

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украина

сергей кривонос

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Музыкантов Львовского военного оркестра отправляют в пехотные подразделения на передовую, сообщила депутат Верховной рады Украины София Федина. "Львовский военный оркестр отправляют пехотой на передовую. Музыканты – ну очень "суперэффективные бойцы". В отличие от полицейских, следователей, ГБР-овцев (ГБР – государственное бюро расследований – ред.), силовиков-пенсионеров, которые имеют выучку и умеют пользоваться оружием - ведь не для фронта "мама цветочки растила", - написала Федина в своем Telegram-канале. Она добавила, что вскоре некому будет на каждодневных "похоронах героев заиграть в последний путь". В октябре генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".

https://ria.ru/20250123/plan-1995114439.html

https://ria.ru/20250122/zelenskij-1995012047.html

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украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, верховная рада украины