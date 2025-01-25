https://ria.ru/20250125/oon-1995422419.html
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН - РИА Новости, 25.01.2025
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил задержание хуситами семерых сотрудников Всемирной Организации, потребовал немедленно освободить их. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T03:07:00+03:00
2025-01-25T03:07:00+03:00
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ООН, 25 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил задержание хуситами семерых сотрудников Всемирной Организации, потребовал немедленно освободить их. Ранее в четверг представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) задержали семь сотрудников ООН, организация в ответ на это приостановила передвижение персонала в подконтрольных хуситам районах, сообщали в офисе генсека. Гутерреш в свою очередь "решительно осудил" действия хуситов. "Я требую немедленного и безоговорочного освобождения задержанных в четверг, а также сотрудников Организации Объединенных Наций, международных и национальных неправительственных организаций, гражданского общества и дипломатических миссий, произвольно задержанных с июня 2024 года, а также тех, кто содержится под стражей с 2021 и 2023 годов. Их продолжающееся произвольное задержание неприемлемо", - говорится в заявлении генсека ООН.
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в мире, йемен, антониу гутерреш, оон, ансар алла
В мире, Йемен, Антониу Гутерреш, ООН, Ансар Алла
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН
Гутерреш потребовал от Ансар Алла немедленно освободить семерых сотрудников ООН