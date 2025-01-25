Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/oon-1995422419.html
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН - РИА Новости, 25.01.2025
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил задержание хуситами семерых сотрудников Всемирной Организации, потребовал немедленно освободить их. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T03:07:00+03:00
2025-01-25T03:07:00+03:00
в мире
йемен
антониу гутерреш
оон
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_ca957155eabd577627d6e8ce7b8a43d1.jpg
ООН, 25 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил задержание хуситами семерых сотрудников Всемирной Организации, потребовал немедленно освободить их. Ранее в четверг представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) задержали семь сотрудников ООН, организация в ответ на это приостановила передвижение персонала в подконтрольных хуситам районах, сообщали в офисе генсека. Гутерреш в свою очередь "решительно осудил" действия хуситов. "Я требую немедленного и безоговорочного освобождения задержанных в четверг, а также сотрудников Организации Объединенных Наций, международных и национальных неправительственных организаций, гражданского общества и дипломатических миссий, произвольно задержанных с июня 2024 года, а также тех, кто содержится под стражей с 2021 и 2023 годов. Их продолжающееся произвольное задержание неприемлемо", - говорится в заявлении генсека ООН.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995059057.html
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ed272ef4a28abcd4f63768418bf1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, антониу гутерреш, оон, ансар алла
В мире, Йемен, Антониу Гутерреш, ООН, Ансар Алла
Гутерреш потребовал от "Ансар Алла" освободить семерых сотрудников ООН

Гутерреш потребовал от Ансар Алла немедленно освободить семерых сотрудников ООН

© POOL | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил задержание хуситами семерых сотрудников Всемирной Организации, потребовал немедленно освободить их.
Ранее в четверг представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) задержали семь сотрудников ООН, организация в ответ на это приостановила передвижение персонала в подконтрольных хуситам районах, сообщали в офисе генсека.
Гутерреш в свою очередь "решительно осудил" действия хуситов.
"Я требую немедленного и безоговорочного освобождения задержанных в четверг, а также сотрудников Организации Объединенных Наций, международных и национальных неправительственных организаций, гражданского общества и дипломатических миссий, произвольно задержанных с июня 2024 года, а также тех, кто содержится под стражей с 2021 и 2023 годов. Их продолжающееся произвольное задержание неприемлемо", - говорится в заявлении генсека ООН.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией
23 января, 02:00
 
В миреЙеменАнтониу ГутеррешООНАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала