https://ria.ru/20250125/obstrel-1995418093.html

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.01.2025

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T00:44:00+03:00

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специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Как отмечается, всего было выпущено 43 боеприпаса. По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении 12 гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.

https://ria.ru/20250124/rakety-1995401118.html

украина

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украина, донецкая народная республика