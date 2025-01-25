https://ria.ru/20250125/oblast-1995437513.html

В Херсонской области повреждена вышка сотовой связи

В Херсонской области повреждена вышка сотовой связи - РИА Новости, 25.01.2025

В Херсонской области повреждена вышка сотовой связи

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на субботу взрывами была... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T09:14:00+03:00

2025-01-25T09:14:00+03:00

2025-01-25T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на субботу взрывами была повреждена вышка сотовой связи. Как утверждает Прокудин, критическая инфраструктура была атакована в подконтрольной ВСУ части региона, при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. "Повредили сотовую башню", - написал он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940521118.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины