https://ria.ru/20250125/obemy-1995476921.html

В Курской области увеличат объемы строительства жилья

В Курской области увеличат объемы строительства жилья - РИА Новости, 25.01.2025

В Курской области увеличат объемы строительства жилья

В Курской области увеличат объемы строительства жилья из-за его нехватки для переселенцев из приграничья, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T17:30:00+03:00

2025-01-25T17:30:00+03:00

2025-01-25T18:42:00+03:00

общество

курская область

россия

брянская область

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 янв — РИА Новости. В Курской области увеличат объемы строительства жилья из-за его нехватки для переселенцев из приграничья, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Работа по выдаче документов по утрате жилья нормализовалась. Но для людей стал актуален другой вопрос — как реализовать эти сертификаты. Как уже рассказывал, мы будем увеличивать строительство, потому что жилья на всех просто-напросто не хватает", — сказал он.В субботу он сообщил о встрече с жителями трех приграничных районов в концертном зале "Свиридовский", где собралось более тысячи человек, разговор продлился около пяти часов. По его словам, там обсуждались ранее подготовленные жителями и инициативными группами вопросы. Как отметил врио губернатора, в подготовленный перечень вошло 52 пункта, большинство из которых не имеют аналогов. "Нам придется вместе вырабатывать решения, которых раньше просто не существовало. Все они потребуют времени, как бы всем ни хотелось обратного, и я надеюсь, что все здравомыслящие люди это понимают", — подчеркнул Хинштейн. Также поднимались вопросы льготного кредитования, введения комендантского часа, оформления жилья и помощи предпринимателям. "Я хочу донести до каждого жителя региона: я направлен в Курскую область, чтобы решить вопросы, которые накопились за все эти месяцы (с начала вторжения). Но это возможно сделать только вместе, не захлебываясь эмоциями, а собираясь с силами и помогая находить конкретные решения", — добавил он. В заключение Хинштейн поблагодарил курян за открытый и честный разговор. "Ситуация, в которую сегодня попали люди, — это тяжело, сложно и страшно. Но только вместе, не бросаясь обвинениями и упреками, а сплоченно и сообща, мы сможем их решить! Я в это верю! И большое спасибо курянам за открытый и честный разговор, который сегодня у нас состоялся", — отметил врио глава региона. Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить.

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https://realty.ria.ru/20241219/putin-1990097560.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, курская область, россия, брянская область, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины