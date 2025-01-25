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Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/novoselka-1995449426.html
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов - РИА Новости, 25.01.2025
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:38:00+03:00
2025-01-25T11:38:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в пгт Великая Новоселка находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы и Кашлагач. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен. "Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка. Штурмовые подразделения группировки "Восток" приступили к уничтожению врага", - сказал Рогов. По его словам, в поселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. "Огневую поддержку наших штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы fpv-дронов", - подчеркнул Рогов. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов

Рогов: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке рассечен на две части и блокирован

© РИА НовостиРоссийские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в пгт Великая Новоселка находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы и Кашлагач. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен.
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"Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка. Штурмовые подразделения группировки "Восток" приступили к уничтожению врага", - сказал Рогов.
По его словам, в поселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ.
"Огневую поддержку наших штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы fpv-дронов", - подчеркнул Рогов.
Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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