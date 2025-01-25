Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов
Рогов: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке рассечен на две части и блокирован
© РИА НовостиРоссийские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР
© РИА Новости
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в пгт Великая Новоселка находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы и Кашлагач. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен.
"Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка. Штурмовые подразделения группировки "Восток" приступили к уничтожению врага", - сказал Рогов.
По его словам, в поселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ.
"Огневую поддержку наших штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы fpv-дронов", - подчеркнул Рогов.
Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.