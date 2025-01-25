https://ria.ru/20250125/novoselka-1995449426.html

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов - РИА Новости, 25.01.2025

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован, заявил Рогов

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:38:00+03:00

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2025-01-25T11:38:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в пгт Великая Новоселка находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы и Кашлагач. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен. "Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка. Штурмовые подразделения группировки "Восток" приступили к уничтожению врага", - сказал Рогов. По его словам, в поселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. "Огневую поддержку наших штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы fpv-дронов", - подчеркнул Рогов. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины