https://ria.ru/20250125/moskva-1995480245.html

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины - РИА Новости, 25.01.2025

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины

Три машины столкнулись в Москве на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T18:10:00+03:00

2025-01-25T18:10:00+03:00

2025-01-25T18:10:00+03:00

происшествия

ленинградское шоссе

москва

департамент транспорта г. москвы

россия

мкад

дтп

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три машины столкнулись в Москве на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД произошло столкновение 3-х автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра затруднено", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250124/sochi-1995415879.html

ленинградское шоссе

москва

россия

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2025

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