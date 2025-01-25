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В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины - РИА Новости, 25.01.2025
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18:10 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/moskva-1995480245.html
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины - РИА Новости, 25.01.2025
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины
Три машины столкнулись в Москве на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:10:00+03:00
2025-01-25T18:10:00+03:00
происшествия
ленинградское шоссе
москва
департамент транспорта г. москвы
россия
мкад
дтп
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три машины столкнулись в Москве на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД произошло столкновение 3-х автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра затруднено", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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ленинградское шоссе
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происшествия, ленинградское шоссе, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, мкад, дтп
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, МКАД, ДТП
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись три машины, движение затруднено

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильная развязка на МКАД с Ленинградским шоссе
Автомобильная развязка на МКАД с Ленинградским шоссе - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильная развязка на МКАД с Ленинградским шоссе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три машины столкнулись в Москве на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД произошло столкновение 3-х автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра затруднено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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ПроисшествияЛенинградское шоссеМоскваДепартамент транспорта г. МосквыРоссияМКАДДТП
 
 
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