https://ria.ru/20250125/moskva-1995480245.html
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины - РИА Новости, 25.01.2025
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины
Три машины столкнулись в Москве на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:10:00+03:00
2025-01-25T18:10:00+03:00
2025-01-25T18:10:00+03:00
происшествия
ленинградское шоссе
москва
департамент транспорта г. москвы
россия
мкад
дтп
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три машины столкнулись в Москве на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД, движение в сторону центра затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД произошло столкновение 3-х автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра затруднено", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250124/sochi-1995415879.html
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Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, МКАД, ДТП
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три машины
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись три машины, движение затруднено