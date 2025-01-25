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В Москве в 2024 году обновили восемь коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 25.01.2025
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В Москве в 2024 году обновили восемь коммуникационных коллекторов
В Москве в 2024 году обновили восемь коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 25.01.2025
В Москве в 2024 году обновили восемь коммуникационных коллекторов
Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали восемь коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:10:00+03:00
2025-01-25T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали восемь коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году проводили работы по модернизации и капитальному ремонту в 18 сооружениях, в восьми из них завершили", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что обновили коллекторы "Зарядье", "Ленинский 131", "Пресненский" и "Ярцевский", ряд объектов в Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском административном округах. "В рамках проектов восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. В коллекторах была проведена модернизация охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, обновлены системы оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.
https://ria.ru/20250124/moskva-1995319083.html
https://ria.ru/20250116/birjukov-1994669987.html
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москва, зеленоградский административный округ, россия, петр бирюков, зарядье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зеленоградский административный округ, Россия, Петр Бирюков, Зарядье
В Москве в 2024 году обновили восемь коммуникационных коллекторов

Бирюков: в Москве в 2024 году обновили восемь коммуникационных коллекторов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКоллектор
Коллектор - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали восемь коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году проводили работы по модернизации и капитальному ремонту в 18 сооружениях, в восьми из них завершили", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что обновили коллекторы "Зарядье", "Ленинский 131", "Пресненский" и "Ярцевский", ряд объектов в Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском административном округах.
"В рамках проектов восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. В коллекторах была проведена модернизация охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, обновлены системы оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.
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