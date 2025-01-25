В Москве в 2024 году обновили восемь коммуникационных коллекторов
Бирюков: в Москве в 2024 году обновили восемь коммуникационных коллекторов
Коллектор. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали восемь коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году проводили работы по модернизации и капитальному ремонту в 18 сооружениях, в восьми из них завершили", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что обновили коллекторы "Зарядье", "Ленинский 131", "Пресненский" и "Ярцевский", ряд объектов в Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском административном округах.
"В рамках проектов восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. В коллекторах была проведена модернизация охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, обновлены системы оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.